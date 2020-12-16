中国扩大开放 世界经济正能量更强(2020，稳步走向高质量发展③)

湖北家和宝（江陵）厨具有限公司是一家专门从事不锈钢厨具生产的高新技术企业。今年，该公司新开拓了日本、韩国等国家的市场订单，产销形势日趋恢复。图为工人在生产车间忙碌。

黄志刚摄（人民视觉）

今年以来，江苏省海安市对外资和外贸企业精准施策、精准帮扶，帮助企业增信心渡难关。图为不久前，西蒙奇通电气海安生产基地内，工人们正在生产线上生产供应国内及东南亚市场的电气产品。

翟慧勇摄（人民视觉）

六连增！中国最新发布的外贸数据引发海内外广泛关注：1—11月，中国外贸进出口总额29.04万亿元人民币，增长1.8%，进出口连续6个月实现正增长。

今年以来，面对新冠肺炎疫情给全球经贸带来的挑战，中国外贸稳中求进，这既标志着中国坚定不移扩大开放取得显著成效，也给处于逆境的世界经济增添了一颗“定心丸”。路透社、CNN等外媒报道称，“其他国家已经从中国的经济增长中受益”“中国外贸进出口数据为展望疫情后的未来提供了支撑”。

一笔笔外贸订单，一组组合作伙伴，一个个外资项目，勾勒出中国开放型经济走向高质量发展的生动轮廓。

海量市场：

持续释放巨大需求

“中国有14亿人口，中等收入群体超过4亿，是全球最具潜力的大市场。预计未来10年累计商品进口额有望超过22万亿美元。”对全球很多企业和客商来说，面对疫情带来的各种不确定性，订单才是最实在的。

——中国有旺盛的进口需求。阿根廷小伙子尼古拉斯·佩内蒂是卡萨雷娜酒庄的负责人，2018和2019年连续参加了两届进博会。今年他没能亲身到上海参会，但特意录制了问候视频，为自己家乡出产的多款葡萄酒“带货”。

“第三届进博会，我们在原有基础上又多收获了十几万瓶的新订单！现在，尼古拉斯准备跟我们一起投资，涉足电商直播。正是依托庞大的中国市场，我们才实现了‘展品变成商品’‘展商变投资商’。”卡萨雷娜酒庄中国市场负责人、上海昊乐国际贸易有限公司总经理王仕成说。

——中国有完善的电商渠道和高效的物流配送。据京东国际营销运营负责人余荣华介绍，今年“双11”期间，京东国际向消费者推出来自100多个国家和地区、超过50万款的进口好物。京东还设立了旨在满足进口快消品日常购买需求的“京东进口超市”。自此，进口商品在保税仓清关的时效缩短至“分钟”级，在全国超过100个城市保税备货订单履约可实现当日达或次日达。

智利的蓝莓、东帝汶的咖啡、日本的氢燃料电池汽车、瑞典的电动挖掘机、美国的血液透析机、法国的美妆护肤仪……伴随中国居民消费升级，一年来中国商品和服务进口额增速明显高于全球平均水平，发往世界各地的订单正变得越来越多。

“逆水行舟”：

坚定不移扩大开放

今年以来，中国的抗疫斗争取得重大战略成果。同时，面对单边主义、保护主义蔓延，中国对外开放的步伐没有放慢，开放之门越开越大：

——国际级开放盛会吸引全球目光。6月，第127届广交会以“云会展”形式举办，为疫情期间跨国经贸往来率先恢复搭建了平台；9月，在北京举办的服贸会吸引了148个国家和地区的2.2万家企业和机构参与；11月，第三届进博会在上海成功举行，成交额进一步攀升，达到726.2亿美元。

——开放举措释放更多利好。全国外商投资准入负面清单由40条减到33条，自由贸易试验区由18个增至21个，印发海南自由贸易港建设总体方案、强化深圳和浦东的改革开放举措，培育进口贸易促进创新示范区，积极参与并加入《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）。

——主动参与国际间政策协调。在二十国集团领导人特别峰会上，中国率先呼吁国际社会就抗疫宏观政策协调及时作出必要的机制性沟通和安排；在亚太经合组织工商领导人对话会上，中国再次展现了“更加有效地融入全球产业链、供应链、价值链”的共赢意愿……

美国亿滋大中华区总裁范睿思认为，中国坚定扩大开放的政策令人鼓舞，中国已成为世界经济发展的核心引擎。“中国高效的疫情防控帮助公司快速恢复生产经营。截至今年第三季度，亿滋大中华区已连续11个季度实现增长。亿滋将利用数字经济和产业升级去更好地把握中国扩大开放带来的新机遇。”范睿思说。

顺势而为：

企业紧抓开放商机

筑得良巢在，自引凤凰来。企业征信机构“企查查”提供的一项数据显示：年初以来，全国外商出资企业共新注册2.15万家，相关企业总注册资本同比增长113%，其中，生物医药、半导体、新能源、新材料等高科技领域的新注册企业数量及资本额的增长均表现突出。

中国坚持扩大开放，让国内外企业看到了商机——

有的不断推出过硬新品。日本富士胶片（中国）投资有限公司董事长武冨博信说，尽管疫情带来一定影响，但公司在2020财年的第一、第二季度都达成了预期目标。“今年，我们推出8K商用镜头、大容量数据流磁带以及新兴材料参与新基建。”武冨博信说，富士目前正在中国积极寻找更多合作伙伴。

有的接连加码在华投资。自从今年4月成功跻身全球十大半导体制造商之后，德国英飞凌就加紧了在华布局：7月，在深圳建设新的能力中心；11月，宣布扩大无锡工厂的IGBT模块生产线……“新发展格局，既突出了中国国内市场的重要地位，又进一步表明中国扩大开放、与其他国家合作共赢的诚意和决心，英飞凌将努力抓住这一机遇。”英飞凌科技大中华区总裁苏华说。

还有的主动提供优质服务。为应对疫情造成的人员交流阻隔，中国建设银行利用其“全球撮合家平台”快速打造了“互联网+会展+金融”的数字会展综合服务，帮助客户实现云端对接。截至目前，中国建设银行已为25个国家和地区举办逾40场境内外跨境展示与对接活动。

开放带来进步，封闭导致落后。这一年，中国克服种种困难、坚定不移扩大开放，为世界经济贡献了宝贵的“确定性”。在新的一年里，中国仍将积极拥抱世界，释放出更大的发展红利。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)