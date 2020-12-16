 11月主要指标不断改善 民间投资增速年内首次转正 

12月15日，贵州省仁怀市一家大型生活超市内，工作人员在整理货架上的水果。

陈 勇摄（人民视觉）

规模以上工业增加值同比增长7%，服务业生产指数同比增长8%，社会消费品零售总额同比增长5%，民间投资同比增长0.2%……11月份，中国经济主要指标持续改善。

12月15日，国家统计局新闻发言人付凌晖在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上表示，11月份工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就业物价总体平稳，基本民生保障有力，国民经济持续稳定恢复。

恢复态势持续显现

11月份国民经济运行的良好态势，具体表现在以下几个方面：

三大产业生产形势较好。粮食生产喜获丰收，全年粮食产量达到1.34万亿斤，同比增长0.9%，连续6年稳定在1.3万亿斤以上。工业生产小幅加快，11月份规模以上工业增加值同比增长7%，比上月加快0.1个百分点。服务业生产继续保持较快增长，11月份服务业生产指数同比增长8%，比上月加快0.6个百分点。

三大需求继续回升。市场销售继续回暖，11月份社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，比10月份加快0.7个百分点。固定资产投资继续回升，1-11月份，固定资产投资增长2.6%，增速比1-10月份加快0.8个百分点。进出口增长保持较快增长，11月份进出口总额30919亿元，同比增长7.8%，增速比上个月加快3.2个百分点。

市场主体活力增强。放管服改革成效继续显现，市场主体快速增加。今年以来，新增市场主体同比继续保持两位数增长。企业效益不断改善，前10个月规模以上工业企业利润同比增长0.7%，年内首次由负转正。

就业民生保障有力。1至11月份，全国城镇新增就业1099万人，完成全年目标任务的122.1%。11月份，全国城镇调查失业率为5.2%，比10月份下降0.1个百分点，连续4个月下降。脱贫攻坚取得重大胜利，全国832个国家级贫困县全部实现了脱贫摘帽。

消费持续回升有基础

“消费仍然是支撑中国经济持续健康发展的重要引擎。”付凌晖介绍，近年来消费在拉动经济增长方面发挥了主导作用。

从主要商品结构来看，消费升级类商品销售快速增长。11月份，通讯器材类、化妆品类、金银珠宝类商品同比分别增长43.6%、32.3%、24.8%。

从销售形态来看，网上零售持续增加。1-11月份，全国网上零售额105374亿元，同比增长11.5%，比1-10月份加快0.6个百分点；其中，实物商品网上零售额增长15.7%，占社会消费品零售总额的比重为25%。在网上零售保持较快增长的同时，实体店的销售也在恢复。前11个月，实体店零售额降幅比前10个月收窄1.5个百分点。总体来看，消费增长的势头还在延续。

付凌晖表示，随着经济复苏，就业的扩大有利于增加居民收入。同时，企业效益也在改善，前10个月规模以上工业企业利润同比已经转正，当月增速达到两位数。再加上近期已经出台了一系列促进消费增长的政策，比如新一轮的汽车下乡、家电以旧换新等。“从这些因素来看，消费持续回升是有基础、有条件的。”

将保持较好增长水平

“全年中国经济有望成为世界主要经济体当中唯一实现正增长的经济体。”付凌晖表示。

看生产——生产恢复面持续拓展，平衡性改善。从工业来看，41个大类行业当中，超七成行业实现了增长。前期，装备制造业对工业增长的支撑作用较为明显；近期，消费品制造业也在稳步回升，11月份消费品制造业同比增长3%，增速持续加快。从服务业来看，服务业生产指数中8个大类行业中已有7个实现了增长。

看需求——需求回暖态势不断巩固，内生性增长持续提升。无论是从社会消费品零售总额还是从固定资产投资增速来说，都是在稳步回升。从消费来看，升级类商品销售增长速度较快，限额以上的通信器材类商品销售增长40%以上，化妆品类、金银珠宝类、体育娱乐用品类增长都在20%以上。“这说明消费的带动作用从前期以基本生活类消费增长支撑逐步恢复到以升级类消费带动为主。”付凌晖表示。

看投资——市场投资活力增强，民间投资增速年内首次转正。11月份，民间投资同比增长0.2%，年内首次由负转正。付凌晖指出，这说明随着经济恢复，市场性投资不断增加。同时，无论是制造业PMI还是非制造业商务活动指数都创下年内新高，经济运行稳步恢复的态势得到了巩固和提升。

“随着经济逐步恢复常态运行，全年保持较好的增长水平是值得期待的。明年经济运行有不少有利因素，经济逐步向潜在增长水平回归可能性较大。”付凌晖表示。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)