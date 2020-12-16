11月消费升级显著 中国经济加速增长

进入四季度，国民经济恢复速度继续拉升。12月15日，国家统计局召开新闻发布会，介绍11月全国宏观经济发展情况。据了解，11月国民经济继续保持恢复态势，其中，在就业目标提前达成的前提下，消费升级势头更加显著，民间投资也于年内首度转正，逆周期调控持续释放潜能。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，从11月主要数据来看，四季度经济增长有望较三季度继续加快。从下一阶段来看，全年中国经济有望成为世界主要经济体当中唯一实现正增长的经济体。

“双11”网购创纪录

随着10月全国就业目标提前达成，居民消费能力及信心得到提振。11月消费数据显示，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5%，增速比10月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，同比增速达4.2%。

由于11月中上旬正值“双11”购物节，内需潜力得到持续释放，多家网购平台创造消费纪录。据统计，11月11日0点0分26秒，天猫“双11”刷新订单创建新峰值，达到58.3万笔/秒。这一新纪录是2009年天猫第一次“双11”的1457倍；而在11月1日-11日期间，京东“11.11全球热爱季”累计下单金额超2715亿元，打造新纪录。

从前11月网购数据也可看出，网上销售额增速继续扩大。据统计，前11月，全国网上零售额105374亿元，同比增长11.5%，增速比前10月提高0.6个百分点。其中，实物商品网上零售额87792亿元，增长15.7%，占社会消费品零售总额的比重为25%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类和用类商品分别增长32.9%、5.9%和17.1%。

时近年末，“十三五”收官在即，脱贫攻坚进入决胜关口，来自贫困县的30余万商家加入天猫“双11”。数据显示，在11月1日-10日，贫困县商家的成交额同比增长74%，其中尚未脱贫摘帽的52个贫困县商家的成交额同比增速达122%。

“随着经济逐步恢复到常态化的增长，消费仍会成为国民经济的主要支撑引擎。”付凌晖指出。值得关注的是，12月11日，中央政治局会议明确，要扭住供给侧结构性改革，同时注重需求侧改革。这也是中央层面首次提出需求侧改革。

付凌晖表示，当前中国经济已进入新的发展阶段，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的发展格局。要建立国内大循环为主体，就要积极建立完备的内需体系，这也离不开扩大国内需求，发挥消费的基础性作用。

在他看来，推动需求侧改革，也将有利于释放消费潜力。当前国内消费的发展对经济的带动在逐步增强，消费规模扩大、消费结构升级的趋势非常明显，但是消费的水平和品质仍有较大的提升空间。例如，提升居民消费能力，完善消费环境均面临不少制约，仍需通过改革的方式加以解决。

民间投资年内首度转正

统计局数据显示，11月全国固定资产投资499560亿元，同比增2.6%，增速较前10月提高0.8个百分点；11月环比增速达2.8%。其中，一、二、三产业分别以12259亿元、144081亿元和343220亿元的投资额，同比增长18.2%、-0.7%和3.5%。

付凌晖指出，前11月民间投资由增速-0.7%转为0.2%，实现年内首度由负转正。“前期在经济受到疫情冲击之下，中央出台了一系列宏观经济政策，对稳定经济发挥了重要作用。目前来看，经济运行逐步由政策带动向市场内生增长转变，民间投资累计增速由负转正也反映了这样的特点。”

“民间投资加码说明大家对国民经济信心有所提振。”中国社会科学院工业经济研究所研究员李钢表示，由于投资源于需求，转换成供给进而创造实际经济效益，其也被作为经济发展先行指标，后续将得到进一步释放。

第二产业中，制造业投资下降3.5%，降幅收窄1.8个百分点。其中，制造业投资依然呈现分层趋势。传统制造业投资仍缓慢修复，预计年内其大概率将继续维持负增长。

作为疫情期逆周期调节的主要政策工具，基建投资在11月继续修复但单月增速有限。据统计，11月全国基建投资同比增长1%，增速较前10月提高0.3个百分点。其中，除水利管理业投资增长3.1%，增速提高0.4个百分点外，铁路运输业投资、道路运输业投资和公共设施管理业投资增幅分别收窄1.2个、0.5个和0.7个百分点。

浙商证券李超团队分析指出，财政掣肘仍是当前决定基建进度的关键。“我们从三季度起开始提示关注财政对基建节奏的扰动，由于财政支出较慢导致财政存款淤积出现，一定程度上制约了基建投资快速修复；同时，财政或表现出典型的年末突击花钱特征，将带动导致四季度基建投资适度增加。”

根据前述机构推算，由于年内一般公共预算和政府性基金预算的支出目标分别为3.8%和38%，为满足预算，四季度一般公共预算支出、政府性基金支出增速或需达到20.6%、52.5%。“但考虑财政自身支出效率低、财政存款淤积、财政基调逐步向防风险切换以及基建传统淡季等因素，后续基建投资单月大幅超预期概率较低。”

工业增加值增速较快

11月，规模以上工业增加值同比实际增长7%，增速较10月继续加快0.1个百分点。从环比看，11月，规模以上工业增加值比上月增长1.03%。

分行业看，11月，41个大类行业中有34个行业增加值保持同比增长。其中，农副食品加工业、纺织业、化学原料和化学制品制造业、非金属矿物制品业以及黑色金属冶炼和压延加工业增速分别达2.9%、6.5%、9.2%、7.7%和9.6%；同期，计算机、通信和其他电子设备制造业，通用设备制造业，专用设备制造业，电气机械和器材制造业增速也分别达到9.3%、10.2%、10.5%和18%。

“近些年随着消费升级的发展，一些中高端产品销售较火热，带动相关产品的产量增长且附加值更高。由于产品结构影响，造成产量的变化和价值量的变化并不完全一致。但作为工业整体来看，工业生产的恢复态势应该说得到了增强。”付凌晖表示。

“从生产端看，11月工业增加值增长7%，较前10月略有加快，也是年内较快增速。”付凌晖说。从价格来看，工业生产者出厂价格PPI降幅继续收窄，11月同比下降1.5%，较10月收窄0.6个百分点；而从企业利润情况来看，规模以上工业企业的累计利润前10个月同比增长0.7%，已实现由负转正。

不过仍需关注的是，近期铁矿石价格一路走高，或拖累下游工业企业。据了解，由于需求增长、国外垄断和资本市场炒作等因素支撑，今年以来铁矿石价格已上涨60%。

中钢经济研究院首席研究员胡麒牧指出，对于钢铁企业来说，铁矿石价格的不断上涨提高了生产成本，挤压了利润，因为铁矿石价格涨幅大于钢材涨幅。此外，目前铁矿石价格高位已经积累了价格风险，钢厂不敢大规模购进原材料，以防崩盘后的暴跌。目前铁矿石价格已背离供需逻辑，当务之急还是要完善期货交易规则，规范现货市场的交易秩序。

北京商报记者 陶凤 刘瀚琳 王晨婷

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中国社科院：预计全年经济增速3.7%

北京商报讯（记者 陶凤 王晨婷）12月15日，中国社会科学院工业经济研究所期刊《China Economist》发布2020年四季度“中国经济学人热点调研”结果。经济学人预判四季度经济增速有望继续回升，外贸形势总体持续改善，几个主要数据都创近期新高。经济学人预判2020年四季度经济增速为5.4%左右，全年经济增速为3.7%左右。

经济学人预判，经济增速有望继续回升。本次调查显示，有42.2%的经济学人认为四季度经济增速会同比下降，同时有75.2%的经济学人认为四季度经济增速会高于三季度。

在外贸形势上，经济学人预判外贸形势总体持续改善。参与调查的经济学人中有35.8%的认为四季度出口量会同比上升，68.8%的经济学人认为四季度出口量会环比上升。本期中国经济学人外贸景气指数同样创造2018年二季度以来的新高，或将保持高位增长。

经济学人预判的物价指数则为近几年来新低。通胀压力或趋缓和，有51.4%的经济学人认为四季度物价水平与去年同期相比会上升，认为会同比下降或基本持平的经济学人大概都在两成左右。

国家统计局近期公布了11月数据，时隔11年，CPI、PPI再现双负增长。对此，《China Economist》编辑部主任、工业经济研究所研究员李钢认为：“目前物价指数上行压力已经很小。造成通胀的形式和原因多样，今年主要关注的是供给推动。一般来说，通胀和经济增长往往是负相关，但今年的经济表现为一方面经济形势趋稳、好转，一方面通胀没上去。这是很难得的。”

对于明年的经济走势研判，李钢认为，明年我国将进一步走出疫情的冲击，在全球供应链、产业链内的地位也会有明显改变，尤其是在制造业上。不仅仅是成本的问题，还有安全。全球风险偏好将有明显变化。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)