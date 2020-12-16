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别被仁东控股“地天板”迷了眼

周科竞

2020年12月16日07:46  来源：北京商报
 
原标题：别被仁东控股“地天板”迷了眼

　　12月15日仁东控股上演“地天板”，吸引了众多投资者的目光。但这样的表演更像是一场被套资金的自救行为，目的只是给场内众多的融资盘一个出清的机会，救场的资金也只是短炒，完成任务之后将果断离场，而后仁东控股面临的仍将是漫漫估值回归路。

　　从分时走势看，仁东控股在9点33分这一分钟的时间里成交超过170万手，其中在跌停板12.38元成交的数量超过150万手，而全天的成交量为249.6万手，仁东控股总股本为560万手，从这些数据可以推断，早盘在跌停板卖出的股票大多为融资买入的爆仓盘，而买家在买走接近30%的筹码后直接将股价推高至涨停板，资金短线炒作的概率较大，不排除是高位没有出局的大资金自导自演的自救行情。

　　本栏曾说，对于还能自主交易的投资者来说，不建议持续在跌停板卖出持股，因为一旦成功卖出就会有较大概率出现短线反弹，从12月15日的走势看，12.38元卖出仁东控股股票的投资者短期踏空超过20%。与此同时，投资者可以选择反弹之后逢高减持，从目前的走势看，融资爆仓盘已经消化完毕，仁东控股后期走势将由其内在价值决定，虽然12.38元卖出持股的投资者短期看是不划算的，但是如果仁东控股的业绩不能有效提升，那么长期看12.38元的价格也并不是很便宜，不排除投资者未来有更低价格买回的可能。

　　从仁东控股的基本面看，公司每股净资产只有1.72元，即使是以12.38元的跌停板价格计算，市净率也超过7倍，而公司前三季度的每股收益为负0.04元，更无法用市盈率来衡量股价，如果使用2019年度每股0.05元的利润计算，12.38元对应的市盈率也高达247倍。

　　从投机的角度看，仁东控股股本5.6亿股，按照15.14元/股的涨停价计算，市值超过80亿元，这个规模在中小企业板中并不算很小，中小板中市值不到80亿元的股票超过700只，而中小板中还在交易的股票一共只有988只。

　　所以本栏说，目前仁东控股的股价尚不具备充足的投资价值和投机价值，唯一的看点只有连续超跌后的反弹走势，但考虑到仁东控股的基本面情况，反弹走势的预期高度也不容乐观，毕竟继续追高买入的风险还是很大的。

　　考虑到12月15日早盘大资金集中买入的情况，不排除大资金进一步推高股价诱多的可能性，但在仁东控股业绩出现好转之前，追高买入股票的风险都是比较高的，本栏认为投资者还是应该以回避风险为主。

　　从仁东控股的走势看，已经可以类比香港股市的个股闪崩走势，股价从64元一路下跌到12.38元，直线跌幅之大令投资者惊诧，但是股价闪崩必然有闪崩的理由，规避高风险股票从长期看是划算的，毕竟君子不立危墙之下。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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