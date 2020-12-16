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央行再打“MLF+逆回购”组合拳

岳品瑜 刘四红

2020年12月16日07:48  来源：北京商报
 
原标题：央行再打“MLF+逆回购”组合拳

　　继上月末预告后，本月中“麻辣粉”如期推出。12月15日，央行官网发布消息称，为维护银行体系流动性合理充裕，12月15日央行开展9500亿元中期借贷便利（MLF）操作（含对12月7日和16日两次MLF到期的续作），中标利率2.95%，与此前保持一致。此外，央行另开展了7天期100亿元逆回购操作，中标利率2.2%，充分满足了金融机构需求。

　　9500亿规模超预期

　　根据央行往期披露数据，本月共计6000亿元MLF到期，尽管此次续作早在11月底就有预告，但操作规模高至9500亿元，再创单日操作最高纪录，手笔之大也超出市场预期。

　　北京商报记者注意到，近几个月以来单日MLF操作规模都处于历史高位。另在操作量上，这也是央行连续第5个月超额续作。

　　光大银行金融市场部分析师周茂华指出，央行此次MLF操作“量增价稳”，规模超市场预期。主要是岁末年初，央行适度加大长期限资金净投放，平滑跨年资金面，稳定市场对资金面平稳预期；近日从市场表现看，同业存单仍存在一定上行压力，央行适度加大长期性资金投放一定程度缓解中小银行负债压力，引导金融机构支持实体经济融资，并稳定实体融资成本；以及目前MLF利率水平相对于存单利率有较大吸引力。

　　苏宁金融研究院宏观经济中心副主任陶金称，单日MLF投放规模创新高，很大程度上满足了金融机构的需求。在他看来，一方面，调节同业存单的利率，降低银行中期资金成本，是MLF的重要目的之一；另一方面，在信用预期将逐步放缓扩张速度、信用债市场波动的情况下，维护流动性尤其是中小银行的流动性充裕，是近期央行更加关注的事项。

　　MLF净投放超预期的同时，央行稳健政策取向未变。12月5日，央行开展7天期100亿元逆回购小量对冲，当日逆回购资金净回笼600亿元。“此举显示央行通过多种政策工具，根据市场资金面变化进行灵活调节，确保市场流动性保持合理充裕。”周茂华称。

　　资金表现上，北京商报记者注意到，12月15日，Shibor（上海银行间同业拆放利率）呈现整体下行态势，其中隔夜品种下行29.9个基点报1.403%，7天期下行8.1个基点报2.062%，此外，14天期下行4.7个基点报1.999%。

　　12月LPR大概率不变

　　从此次MLF、逆回购操作来看，央行在价格政策上仍保持等价操作，如MLF利率仍维持在2.95%，已连续保持8个月平价操作，此外，7天期逆回购利率也维持在2.2%，与此前保持一致。

　　值得关注的是，本月也将揭晓今年最后一次贷款市场报价利率（LPR）。多位分析人士认为，MLF利率保持不变，符合市场预期，基于MLF的锚定作用，按照以往惯例，本月LPR利率下调的可能性偏低。

　　“除非经济复苏进程受到新的外生冲击，年内LPR调降空间已经很小，12月LPR大概率仍将保持不变。”陶金称，即便资本市场出现流动性的明显收缩，央行大概率也不会通过降息的方式来应对，这意味着MLF等政策利率的调降空间也很有限。

　　周茂华同样称，12月LPR报价利率维持稳定概率偏高。一是MLF利率保持稳定，反映央行认为目前利率整体保持适度；二是银行负债压力与融资成本上升，压缩净息差，银行调降LPR报价利率意愿整体不高；三是近期公布的金融数据显示，国内实体经济融资供需两旺，经济复苏态势良好。

　　此外，光大证券在研报中也提到，如果在前期MLF利率下调的基础上，近期急于将其上调，待经济同比数据回落后又重新下调，则可能扰乱市场主体对于政策的预期，因此央行选择该策略的概率很低。而且，MLF利率的上调会给LPR以及贷款实际利率形成“涨价”压力，这与金融机构合理让利、降低企业融资成本的大方向略有不同。

　　短期降准迫切性降低

　　随着MLF长时间的超额续作，多位分析人士认为，未来货币政策会逐步回归正常化，预计短期内降准和降息概率下降，央行将继续利用多种货币政策工具组合保持市场流动性合理充裕。

　　事实上，就在一个月前，央行副行长刘国强曾在国务院政策例行吹风会上表示，当前国内经济复苏态势良好，央行的政策利率和LPR均保持稳定，企业贷款利率持续下行，并处于历史较低水平。目前看，国际上总体呈现出经济复苏的态势，虽然还存在很多不确定因素，但是即使疫情出现反复，也不大可能回到一季度的全面停摆状况，所以总体恢复的方向应该是确定的。

　　刘国强进一步指出，疫情特殊时期的政策不能长期化，退出是迟早的，也是必须的，但是退出的时机和方式需要进行认真评估，主要根据经济恢复的状况进行评估。

　　陶金认为，未来货币政策在总量上将继续平稳退出，同时央行有可能通过加强宏观审慎管理和窗口指导，来压降信贷的增速。但结构性、定向的货币政策仍然值得期待，再贷款再贴现、中小微企业贷款阶段性还本付息、小微企业贷款支持计划等工具仍然有实施空间。

　　周茂华则称，“央行进一步降低了短期降准概率。近两个月央行超量续作MLF，确保流动性保持合理充裕，目前，利率、信贷水平整体与实体经济复苏相匹配，显示目前货币政策合理适度，为实体经济复苏提供有力支撑；同时，结合M2保持两位数扩张，明显高于名义GDP和去年水平，从外汇占款整体保持平稳等方面看，央行短期降准迫切性降低”。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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