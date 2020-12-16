六大行叫停靠档计息存款产品 明年起提前支取按活期计息

北京商报讯（记者 孟凡霞 马嫡）国有大行开始集体对存量靠档计息存款产品启动调整。工、农、中、建、交、邮储六大国有银行12月14日同日公告，根据中国人民银行关于存款利率和计结息管理的有关规定，自2021年1月1日起，调整靠档计息存款产品计息规则，提前支取计息方式由靠档计息调整为按照支取日人民币活期存款挂牌利率计息。

所谓靠档计息类产品，是指产品提前支取时不按照活期利率计息，而是按照存款时间分段计算利率，也就是执行阶梯利率，这样有助于客户获取更多存款收益。不过，这类产品的推出也增加了银行的资金成本，进而引起监管规范。

北京商报记者了解到，2019年12月，便有银行人士透露，监管部门通过窗口指导方式对靠档计息的定期存款提出限制。今年初，大型银行新发的大额存单已不再靠档计息。随后，今年3月，央行发布《关于加强存款利率管理的通知》，强调按规定要求整改定期存款提前支取靠档计息等不规范存款“创新”产品，将存款利率管理规定和自律要求情况纳入宏观审慎评估（MPA）。

“靠档计息类产品有高息揽储的嫌疑，产品规模扩散后会影响整个银行业的资金成本，从而推高借款人的成本，这对于银行业的经营和业务结构会产生较深的影响。同时，这样的产品设计对银行的流动性管理要求非常高，极端情况下可能出现流动性风险，所以引起监管的重视，并进行整治。”零壹研究院院长于百程如是说。

在监管多次出手规范后，商业银行加快了整改步伐。北京商报记者注意到，比如今年8月，广发银行就公告表示，将于9月11日终止“定活智能通”及“智能分段计息”业务。而在第三方互联网平台App端，根据存款时间执行阶梯利率的存款产品也已经难觅踪迹。

谈及此次六大行集体叫停举动，零售金融专家苏筱芮表示，后疫情时代，商业银行的流动性恐怕不容乐观，“长痛不如短痛”，于是对存量“动刀子”，先从大行开始，各行需按照自己的情况具体把握是否要跟进。

对于拥有相关产品的消费者，该如何应对？苏筱芮指出，对于拥有相关存款产品的消费者而言，面临两种选择，一是持有至产品到期，二是在新规生效前取出来，转投别的产品。“消费者需要重新衡量自身的资金流动性需求，如有短期资金需求建议及时取出，转而投向其他更为合适的产品，如无短期资金需求可继续持有。目前来看，六大行已经率先进行了调整，但对于一些企图留住客户的中小银行来说，如果没有强制要求，它们是不大愿意主动驱赶存量的，因此，我们需要及时通过各种银行网站、手机App了解最新规则，关注最新动向。”苏筱芮如是说。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)