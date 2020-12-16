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让夜间经济有更多打开方式

郑宇飞

2020年12月16日07:50  来源：北京日报
 

半夜开市、拂晓即散，提到大柳树夜市，很多老北京都有一些美好记忆。近日，这家已有二十多年历史的夜市摆进了王府井百货大楼地下二层的“和平菓局”。手办玩具、老旧物件、京味美食，传统“鬼市”配上体验馆内浓浓的怀旧气息，吸引了一波波新老顾客前来“打卡”。

过去相当长一段时间，北方城市被认为并不适合搞夜间经济。然而，随着人们工作生活节奏的变化，越来越多的消费场景延伸至夜晚。着眼于此，各地纷纷推出引导措施，为发展夜间经济提供条件。就拿北京来说，从推出“夜间经济13条”，到悉心筹备“消费季”，重视程度可见一斑。随着“深夜食堂”“24小时书店”等成了城市风景，充分证明夜间经济完全可以在北方活跃起来。而大柳树深夜集市与新地标的“跨界组合”，则进一步说明，我们这座城市不仅需要夜间经济，而且并不缺少有特色、条件好的平台，还有更多“夜资源”和“新支点”等待我们去盘活。

当然，作为一种新的消费模式，夜间经济的发展也会面临一些新问题。就拿迁至王府井的大柳树夜市来说，部分不开车的摊主为了赶地铁，不得不早早收摊，这跟其拂晓才散的传统不符。而“搬家”又带来消费群体与营业氛围的变化，“打卡”居多、购物者少，让商户对后续发展有所担心。放眼诸多“夜经济圈”，类似的矛盾还有很多。夜间生意红火热闹，会不会滋生扰民问题？面对激增的人流，环境维护如何保障？必须看到，夜间经济跟普通消费场景在本质上没有区别，便捷舒心的环境是商家和消费者的共同追求。就拿出行问题来说，此前相关部门通过延长部分轨道交通运营时间、缩短夜班公交发车间隔、增设出租扬招站和停车位等方式，积极为商家和消费者提供便利。眼下进入寒冬时节，相关问题势必更加突出，不断拿出解决办法，才能为夜间经济的进一步发展提供坚实保障。

当然，做大夜间经济这块“蛋糕”，不是只解决保障问题就行，目光也不能只放在“吃喝淘货”上。今天，人们对品质生活的追求早已不局限于物质消费，更看重文化消费带来的精神享受。四九城的一砖一瓦皆有故事，国际化潮流也在此汇集碰撞，为夜间消费提质扩容，我们要充分挖掘这些得天独厚的资源禀赋，让文化底蕴与消费需求充分融合。故宫博物院举办“紫禁城上元之夜”，北京天文馆打造观星“奇妙夜”，这些深受欢迎的探索都在提示我们，夜经济离不开夜文化，多在文化消费上做文章，夜间经济不仅可以成为拉动消费的新引擎，更可以成为充满意蕴的城市新名片。

“月上柳梢头，人约黄昏后。”夜晚的休闲娱乐本就是城市生活的一部分。期待北京的夜间经济能有更多打开方式，让广大市民的生活更加丰富多彩。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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