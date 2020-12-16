中国有望成为全球今年经济增速为正唯一主要经济体

本报记者 赵语涵

昨天，国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家统计局新闻发言人付凌晖介绍了2020年11月份国民经济运行情况。11月，国民经济恢复态势持续显现。值得一提的是，“双11”购物狂欢带来消费回暖。11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%；1至11月份，全国网上零售额105374亿 元 ，同 比 增 长11.5%。付凌晖表示，从前11个月数据来看，中国有望成为全球今年经济增速为正的唯一主要经济体。

三大产业发展形势较好

随着深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，我国三大产业都呈现出较好发展形势。第一产业方面，根据最新出炉的数据，2020年全国粮食总产量为13390亿斤，比上年增加113亿斤，增长0.9%，粮食生产再获丰收，产量连续6年保持在1.3万亿斤以上。

第二、第三产业也在加速回暖。11月，全国规模以上工业增加值同比增长7.0%，增速比10月份加快0.1个百分点；环比增长1.03%。1至11月份，全国规模以上工业增加值同比增长2.3%，比1至10月份加快0.5个百分点。

服务业方面，11月份，全国服务业生产指数同比增长8.0%，比10月份上升0.6个百分点。1至11月份，服务业生产指数同比下降0.7%，降幅比1-10月份收窄0.9个百分点。从行业情况看，铁路运输、航空运输、电信广播电视卫星传输服务、金融业等行业商务活动指数位于60.0%以上高位景气区间。

付凌晖分析，从前11个月经济复苏情况看，中国经济四季度增速有望比三季度继续加快。由此，中国有望成为今年世界主要经济体中唯一实现全年经济正增长的经济体。

“双11”拉动消费持续回暖

刚刚过去的11月，持续半个月的“双11”购物狂欢让不少市民在线上线下尽情消费。市民消费“战绩”也反映到了11月的消费数据上。11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5%，比上个月加快0.6个百分点。从主要商品结构来看，升级类商品消费增速较快，多数增幅在20%以上。

在“双11”推动下，网上购物继续保持高增长势头，前11个月，全国网上零售额105374亿元，同比增长11.5%。令人欣喜的是，与此同时，线下实体店的销售也在恢复。前11个月，实体店零售额降幅比前10个月收窄1.5个百分点。

付凌晖表示，下一阶段，消费持续稳定增长还有很多有利条件。随着经济的恢复，就业在扩大，有利于增加居民收入。同时，企业效益在改善。再加上近期出台了一些促进消费增长的政策，比如推进新一轮的新能源汽车下乡和家电以旧换新等。

除消费外，投资也是拉动经济发展的重要动力。1至11月份，全国固定资产投资（不含农户）同比增长2.6%，比1至10月份加快0.8个百分点；11月份环比增长2.8%。值得一提的是，11月民间投资同比增长0.2%，增速年内首次转正。

猪肉降价致11年来CPI首降

随着经济复苏，居民消费价格指数（CPI）从年初“破5”一路涨幅下降，甚至在11月出现了近11年来首次下降情况。对此，付凌晖表示，11月CPI下降主要是食品价格下降导致。而食品价格下降的主因是自去年起价格突然上涨的猪肉价格出现较大幅度下降，11月环比降幅达12.5%。猪肉价格下降主要有两个因素，一是猪肉产能恢复，二是去年同期价格较高。

付凌晖表示，应该看到，扣除能源和食品价格，核心CPI涨幅为0.5%，已连续多月处于较为稳定区间。未来，物价保持稳定也有不少有利条件，包括消费端复苏回暖，工业生产者出厂价格指数（PPI）保持稳定，全年粮食实现丰收，生猪产能恢复，各地持续推行保价稳供措施等，相信物价将会持续保持在合理水平。

此外，就业也是民生热点问题。1至11月份，全国城镇新增就业1099万人，完成全年目标任务的122.1%。11月份，全国城镇调查失业率为5.2%，比10月份下降0.1个百分点，连续4个月下降；其中25至59岁人口调查失业率为4.7%，下降0.1个百分点。31个大城市城镇调查失业率为5.2%，比10月份下降0.1个百分点。11月份，全国企业就业人员周平均工作时间为46.9小时。

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全国实际使用外资连续8个月同比增长

新华社北京12月15日电（记者 王雨萧 于佳欣）商务部15日发布数据显示，今年1至11月，全国实际使用外资8993.8亿元人民币，同比增长6.3%（不含银行、证券、保险领域），11月当月全国实际使用外资987亿元人民币，同比增长5.5%，连续8个月实现同比增长。

分行业看，1至11月，服务业实际使用外资7044.6亿元人民币，同比增长 16.1%，占全国实际使用外资78.3%。高技术服务业实际使用外资同比增长31.6%，其中电子商务服务、专业技术服务、研发与设计服务、科技成果转化服务同比分别增长43.9%、35.1%、93.6%、53%。

生猪存栏恢复到常年水平90%以上

据新华社北京12月15日电（记者 黄垚 于文静）记者15日从农业农村部获悉，截至11月底，全国生猪存栏和能繁母猪存栏均已恢复到常年水平的90%以上，“年底前生猪生产基本恢复到接近常年水平”任务提前完成。

农业农村部畜牧兽医局副局长魏宏阳在15日表示，截至11月末，全国能繁母猪存栏已连续14个月增长，生猪存栏已连续10个月增长。

根据农业农村部定点监测环比数据推算，11月末全国能繁母猪存栏超过4100万头、生猪存栏超过4亿头，生猪产能已恢复到2017年底的90%以上。11月，规模猪场新生仔猪超过3100万头，比年初增长94.1%。全国规模猪场比年初增加1.6万家，散养户比年初增加228万户。

“照此趋势，预计明年上半年产能可完全恢复。”魏宏阳说，按照6个月的育肥周期，明年下半年生猪出栏有可能达到正常年份水平，生猪供应将大幅改善。

据了解，全国生猪出栏已连续9个月增长，11月环比增长16%、同比增长66.1%，是去年四季度生猪产能触底回升以来出栏最多的一个月。随着前期新增产能陆续释放，猪肉价格已连续3个月下降。11月全国集贸市场猪肉价格回落至每公斤46.3元。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)