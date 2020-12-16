人民网>>财经

逼近6.5关口 人民币汇率持续半年提升

潘福达

2020年12月16日07:52  来源：北京日报
 

　　本报记者 潘福达

　　人民币汇率强势升值的步伐没有停止，正向6.5关口挺进。昨天，央行授权中国外汇交易中心公布，当日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.5434元；前一交易日，人民币对美元汇率中间价报6.5361。

　　近半年人民币汇率升幅明显，市场普遍认为，未来人民币汇率双向波动将进一步加大，企业应加强汇率风险管理。

　　人民币汇率“涨”声不断

　　12月15日，在岸人民币对美元汇率开盘下挫逾百点，逼近6.55关口，与此同时，离岸人民币对美元冲高回落，最高触及6.5259。截至昨晚，在岸、离岸人民币对美元分别在6.54和6.53左右徘徊。

　　记者查询中国外汇交易中心数据获悉，人民币汇率中间价在2月跌破7.0关口，5月29日达到了7.1316。自6月起中间价曲线持续下滑，12月以来更是升破6.60，12月9日达到6.5311，境外离岸市场人民币对美元汇率盘中更是一度触及年内新高6.4927，一举突破6.5整数关口，创下2018年6月26日以来的新高。

　　自6月初以来，人民币汇率持续走高至两年多以来的高点，离岸人民币对美元汇率升值反弹幅度近7000点。简单测算，一个居民假如换汇10万美元曾需要71.9万元人民币，到了近期最低只要64.9万元，相差近7万元人民币。

　　官方出手为汇市降温

　　央行近日发布消息称，为进一步完善全口径跨境融资宏观审慎管理，引导金融机构市场化调节外汇资产负债结构，中国人民银行、国家外汇管理局决定将金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.25下调至1。央行表示，金融机构应树立“风险中性”理念，更好地服务经济社会发展。

　　值得关注的是，这是自今年3月11日全口径跨境融资宏观审慎调节参数从1上调至1.25后，时隔仅9个月再次调整。不过这次参数调降的对象只面向金融机构，企业并不在列。

　　中国银行研究院研究员王有鑫表示，在人民币持续升值背景下，企业外币融资快速增加。年初为了应对疫情鼓励企业从境外融资，曾将系数从1升至1.25，目前我国疫情逐渐得到控制，经济复苏加快，但与此同时宏观杠杆率开始攀升，企业债务违约事件不时发生。在此背景下，为了避免风险进一步扩大蔓延，规避境外风险对我国的波动传染，有必要加强对金融机构跨境融资的逆周期管理，因此此时下调调节参数也是应有之义。

　　“下调参数属于逆周期调节，同时也属于应对疫情的临时性政策退出。”中银国际证券全球首席经济学家管涛同样认为，人民币汇率已经持续升值6个多月，通过宏观审慎系数逆周期调节释放信号，促成市场预期分化，促进外汇收支平衡。同时，由于措施主要是针对银行，约束银行对外举债、对内发放外汇贷款的能力，故对企业没有直接影响。逆周期调节是宏观调控的需要，防范系统性风险。

　　企业应加强汇率风险管理

　　根据国家外汇局近日发布的统计数据，11月末，我国外汇储备规模为31785亿美元，较10月末上升505亿美元，我国外汇储备规模已经连续7个月保持在3.1万亿至3.2万亿美元之间，稳定基础相对牢固。

　　国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界经济不稳定不确定性明显增强，国际金融市场风险挑战显著增多，预期未来我国外汇市场将呈现基本稳定、双向波动的格局。

　　中国民生银行首席研究员温彬提示，当前疫情仍在全球范围蔓延，国际经济环境存在较多不稳定不确定因素，特别是美国的经济走势、货币政策和美元指数走势，将对全球金融市场产生较大的外溢效应。一旦美元指数重新反转升值，那么将引起非美元货币贬值与跨境资本回流，给跨境企业带来较大的汇率风险。

　　人民币汇率持续快速升值为出口企业结汇操作带来不小的挑战。他建议，跨境企业要利用好汇率风险管理工具，避免汇率剧烈波动给企业正常经营造成损失。

　　王春英认为，企业在财务管理方面应坚持汇率风险中性原则，一方面适应人民币汇率双向波动的市场环境，克服“汇率浮动恐惧症”，理性面对汇率涨跌；另一方面审慎安排资产负债货币结构，合理运用衍生品管理汇率风险，保持财务状况的稳健和可持续，不要将精力过多用于判断或投机汇率走势，避免背离主业或将衍生品交易变异为投机套利，承受不必要的风险。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】

财经

国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】

财经

国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】

财经

国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】

财经

税费“减法”换效益“加法” 民营企业跑出“加速度”　　编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved