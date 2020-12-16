逼近6.5关口 人民币汇率持续半年提升

本报记者 潘福达

人民币汇率强势升值的步伐没有停止，正向6.5关口挺进。昨天，央行授权中国外汇交易中心公布，当日银行间外汇市场人民币汇率中间价为1美元对人民币6.5434元；前一交易日，人民币对美元汇率中间价报6.5361。

近半年人民币汇率升幅明显，市场普遍认为，未来人民币汇率双向波动将进一步加大，企业应加强汇率风险管理。

人民币汇率“涨”声不断

12月15日，在岸人民币对美元汇率开盘下挫逾百点，逼近6.55关口，与此同时，离岸人民币对美元冲高回落，最高触及6.5259。截至昨晚，在岸、离岸人民币对美元分别在6.54和6.53左右徘徊。

记者查询中国外汇交易中心数据获悉，人民币汇率中间价在2月跌破7.0关口，5月29日达到了7.1316。自6月起中间价曲线持续下滑，12月以来更是升破6.60，12月9日达到6.5311，境外离岸市场人民币对美元汇率盘中更是一度触及年内新高6.4927，一举突破6.5整数关口，创下2018年6月26日以来的新高。

自6月初以来，人民币汇率持续走高至两年多以来的高点，离岸人民币对美元汇率升值反弹幅度近7000点。简单测算，一个居民假如换汇10万美元曾需要71.9万元人民币，到了近期最低只要64.9万元，相差近7万元人民币。

官方出手为汇市降温

央行近日发布消息称，为进一步完善全口径跨境融资宏观审慎管理，引导金融机构市场化调节外汇资产负债结构，中国人民银行、国家外汇管理局决定将金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.25下调至1。央行表示，金融机构应树立“风险中性”理念，更好地服务经济社会发展。

值得关注的是，这是自今年3月11日全口径跨境融资宏观审慎调节参数从1上调至1.25后，时隔仅9个月再次调整。不过这次参数调降的对象只面向金融机构，企业并不在列。

中国银行研究院研究员王有鑫表示，在人民币持续升值背景下，企业外币融资快速增加。年初为了应对疫情鼓励企业从境外融资，曾将系数从1升至1.25，目前我国疫情逐渐得到控制，经济复苏加快，但与此同时宏观杠杆率开始攀升，企业债务违约事件不时发生。在此背景下，为了避免风险进一步扩大蔓延，规避境外风险对我国的波动传染，有必要加强对金融机构跨境融资的逆周期管理，因此此时下调调节参数也是应有之义。

“下调参数属于逆周期调节，同时也属于应对疫情的临时性政策退出。”中银国际证券全球首席经济学家管涛同样认为，人民币汇率已经持续升值6个多月，通过宏观审慎系数逆周期调节释放信号，促成市场预期分化，促进外汇收支平衡。同时，由于措施主要是针对银行，约束银行对外举债、对内发放外汇贷款的能力，故对企业没有直接影响。逆周期调节是宏观调控的需要，防范系统性风险。

企业应加强汇率风险管理

根据国家外汇局近日发布的统计数据，11月末，我国外汇储备规模为31785亿美元，较10月末上升505亿美元，我国外汇储备规模已经连续7个月保持在3.1万亿至3.2万亿美元之间，稳定基础相对牢固。

国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示，当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界经济不稳定不确定性明显增强，国际金融市场风险挑战显著增多，预期未来我国外汇市场将呈现基本稳定、双向波动的格局。

中国民生银行首席研究员温彬提示，当前疫情仍在全球范围蔓延，国际经济环境存在较多不稳定不确定因素，特别是美国的经济走势、货币政策和美元指数走势，将对全球金融市场产生较大的外溢效应。一旦美元指数重新反转升值，那么将引起非美元货币贬值与跨境资本回流，给跨境企业带来较大的汇率风险。

人民币汇率持续快速升值为出口企业结汇操作带来不小的挑战。他建议，跨境企业要利用好汇率风险管理工具，避免汇率剧烈波动给企业正常经营造成损失。

王春英认为，企业在财务管理方面应坚持汇率风险中性原则，一方面适应人民币汇率双向波动的市场环境，克服“汇率浮动恐惧症”，理性面对汇率涨跌；另一方面审慎安排资产负债货币结构，合理运用衍生品管理汇率风险，保持财务状况的稳健和可持续，不要将精力过多用于判断或投机汇率走势，避免背离主业或将衍生品交易变异为投机套利，承受不必要的风险。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)