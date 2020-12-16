央行：任何单位和个人不得拒收现金

本报讯（记者 潘福达）据央行官网昨天发布消息，为维护人民币流通秩序，保障公众使用现金的权益，打造和谐现金流通环境，央行近日就规范人民币现金收付行为有关事项发布公告称，不得采取歧视性或非便利性措施排斥现金支付。
经过近几年的宣传整治，拒收人民币现金问题总体得到缓解，但仍有一些商户、机构等主体对自身在现金收付中的责任和义务存在不同程度的认识误区和偏差，或者基于成本控制、用户体验等原因，存在不愿意收取现金等现象。特别是今年新冠肺炎疫情的出现对现金收付环境又产生了新的影响，拒收现金问题有所反弹。
央行表示，人民币是我国的法定货币，人民币现金是我国境内最基础的支付手段，任何单位和个人不得拒收。因对外提供商品、服务或依法履职、管理需要，存在收付行为的各类主体应遵守人民币管理相关法律规定，自觉规范现金收付行为。
根据公告，公众或消费者发现拒收或者采取歧视性措施排斥现金的，应妥善保留相应的证据或线索，通过城市政务热线、消费者权益保护、金融消费权益保护等各种渠道进行投诉、举报，央行将会同相关部门及时处理。
国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】
国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】
国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】
国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力 人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】