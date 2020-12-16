人民网>>财经

前11月全国实际使用外资 同比增6.3%

2020年12月16日07:54  来源：经济参考报
 

　　商务部12月15日数据显示，1-11月，全国实际使用外资8993.8亿元人民币，同比增长6.3%（不含银行、证券、保险领域，下同）。其中，11月当月全国实际使用外资987亿元人民币，同比增长5.5%，连续8个月实现同比增长。

　　商务部外资司负责人表示，我国吸收外资延续了下半年以来的稳中向好态势。分行业看，1-11月，服务业实际使用外资7044.6亿元人民币，同比增长16.1%，占全国实际使用外资78.3%。高技术服务业同比增长31.6%，其中电子商务服务、专业技术服务、研发与设计服务、科技成果转化服务同比分别增长43.9%、35.1%、93.6%、53%。

　　商务部研究院副研究员庞超然对《经济参考报》记者表示，总体来看，前11个月我国跨境直接投资呈现净流入状态。“在全球跨境直接投资下滑的大背景下逆势增长，主要得益于国内率先实现复产复工，市场逐步恢复，营商环境改革力度加大，知识产品保护力度提升，巩固了外资企业在华投资的预期和信心。”他说。

　　庞超然还指出，在总量持续向好的同时，我国外资流入呈现结构性向好趋势。主要表现在高技术服务业同比快速发展，知识密集型产业吸收外资同比快速增多。他认为，这与国内经济结构转型步伐加快、外资企业加速布局新兴产业密不可分。

　　中国服务外包研究中心副研究员郑伟在接受《经济参考报》记者采访时进一步指出，服务业吸收外资高速增长，占全国实际使用外资近八成，主要有以下几方面原因：第一，我国服务业开放力度不断加大，外商投资准入负面清单涉及服务业的限制性措施大幅减少，准入门槛不断降低；第二，我国自由贸易试验区、自由贸易港、高新区、经开区等开放平台载体建设不断走深走实，服务业开放高地引资潜力大大激发；第三，我国服务业市场潜力巨大，外资看好中国服务市场，投资意愿不断增强；第四，我国持续推进放管服改革，营商环境不断优化，外资企业进入中国市场更为便利。

　　郑伟认为，从趋势来看，第三产业吸收外资占比不断提高，特别是电子商务服务、专业技术服务、研发与设计服务、科技成果转化服务等高技术服务业吸引外资增长较快。在郑伟看来，未来服务业在吸引外资方面将继续保持主力军和领头羊地位。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】

财经

国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】

财经

国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】

财经

国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】

财经

税费“减法”换效益“加法” 民营企业跑出“加速度”　　编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved