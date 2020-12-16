前11月全国实际使用外资 同比增6.3%

商务部12月15日数据显示，1-11月，全国实际使用外资8993.8亿元人民币，同比增长6.3%（不含银行、证券、保险领域，下同）。其中，11月当月全国实际使用外资987亿元人民币，同比增长5.5%，连续8个月实现同比增长。

商务部外资司负责人表示，我国吸收外资延续了下半年以来的稳中向好态势。分行业看，1-11月，服务业实际使用外资7044.6亿元人民币，同比增长16.1%，占全国实际使用外资78.3%。高技术服务业同比增长31.6%，其中电子商务服务、专业技术服务、研发与设计服务、科技成果转化服务同比分别增长43.9%、35.1%、93.6%、53%。

商务部研究院副研究员庞超然对《经济参考报》记者表示，总体来看，前11个月我国跨境直接投资呈现净流入状态。“在全球跨境直接投资下滑的大背景下逆势增长，主要得益于国内率先实现复产复工，市场逐步恢复，营商环境改革力度加大，知识产品保护力度提升，巩固了外资企业在华投资的预期和信心。”他说。

庞超然还指出，在总量持续向好的同时，我国外资流入呈现结构性向好趋势。主要表现在高技术服务业同比快速发展，知识密集型产业吸收外资同比快速增多。他认为，这与国内经济结构转型步伐加快、外资企业加速布局新兴产业密不可分。

中国服务外包研究中心副研究员郑伟在接受《经济参考报》记者采访时进一步指出，服务业吸收外资高速增长，占全国实际使用外资近八成，主要有以下几方面原因：第一，我国服务业开放力度不断加大，外商投资准入负面清单涉及服务业的限制性措施大幅减少，准入门槛不断降低；第二，我国自由贸易试验区、自由贸易港、高新区、经开区等开放平台载体建设不断走深走实，服务业开放高地引资潜力大大激发；第三，我国服务业市场潜力巨大，外资看好中国服务市场，投资意愿不断增强；第四，我国持续推进放管服改革，营商环境不断优化，外资企业进入中国市场更为便利。

郑伟认为，从趋势来看，第三产业吸收外资占比不断提高，特别是电子商务服务、专业技术服务、研发与设计服务、科技成果转化服务等高技术服务业吸引外资增长较快。在郑伟看来，未来服务业在吸引外资方面将继续保持主力军和领头羊地位。

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