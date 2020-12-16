多张清单将出 海南自贸港建设全面推进

时至年末，海南自由贸易港建设再添火力。日前，75个重大项目批量签约，这也是今年以来在海南集中落地的第五批重大项目。同时，海南自贸港“零关税”制度安排加快落地。《经济参考报》记者获悉，继原辅料“零关税”商品清单出台后，企业自用生产设备、营运用交通工具以及岛内居民消费品“零关税”三张清单也出台在即。另外，海南自贸港跨境服务贸易清单也呼之欲出。

分析认为，利好政策将有效推动自贸港建设，促进生产要素自由流动，特别是提升旅游业、现代服务业和高新技术三大产业发展水平，增强产业竞争力。

12月13日，在海南国际会展中心，75个重点项目（外资项目14个，内资项目61个）集中签约，协议投资总额约390亿元，涵盖旅游业、现代服务业和高新技术三大产业，涉及文化体育、教育医疗、融资租赁、国际清算、金融科技、智能物流、珠宝加工等具有自贸港“显示度”的领域。至此，海南今年以来已经集中签约5批314个重点项目。

项目的集中落地离不开有力的政策支撑。6月1日发布的《海南自由贸易港建设总体方案》（以下简称《总体方案》）明确，在全岛封关之前，海南将对进口商品建立“一负三正”的“零关税”清单管理制度，包括企业进口自用的生产设备“零关税”负面清单、营运用交通工具“零关税”正面清单、企业生产自用或“两头在外”模式生产加工所消耗原辅料“零关税”正面清单、岛内居民消费进境商品“零关税”正面清单。

11月11日，国家税务总局、财政部、海关总署联合印发《关于海南自由贸易港原辅料“零关税”政策的通知》，明确岛内企业进口用于生产自用、以“两头在外”模式进行生产加工活动或以“两头在外”模式进行服务贸易过程中所消耗的正面清单内的原辅料，免征进口关税、进口环节增值税和消费税。该清单已于12月1日起执行。

清单实施给企业带来了立竿见影的减税效果。海口海关数据显示，政策实施首日，海口海关受理2家企业4票“零关税”货物进口申报手续，货值4084万元，免征税款达550万元。

“清单涉及12个飞机航材维修用零部件税号，我们有幸第一个享受到政策红利，”海南航空控股股份有限公司采购部通关保障室经理柳帅说。12月1日，该公司一批气象雷达收发机完成申报进口手续，经海关快速放行后投入生产使用，成为海南自由贸易港首票原辅料“零关税”货物，免缴税款53.02万元。

商务部研究院外贸所研究员尹政平对《经济参考报》记者表示，原辅料“零关税”清单包含169项8位税目商品，配合“对鼓励类产业企业生产的不含进口料件或者含进口料件在海南自由贸易港加工增值超过30%（含）的货物，经‘二线’进入内地免征进口关税，照章征收进口环节增值税、消费税”政策，在国内是独一无二的，体现了党中央、国务院建设高水平开放自贸港的决心和力度，对海南吸引相关受惠产业集聚、促进经贸增长将发挥重要作用。（下转第二版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)