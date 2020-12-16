多领域国企改革扩围升级 红利加速释放

从中央到地方祭出组合拳发力上市，混改项目批量涌现，重组整合大戏接连上演……即将收官的2020年，一系列举措推动国企改革向更深层次、更广领域拓展，市场主体活力不断激发。

当前，国企改革三年行动已经全面启动。业内人士认为，随着一系列具体政策出台，明年多领域国企改革将有新突破，其中包括分层分类多路径推进混改，国有经济布局优化和结构调整提速加力，国有资本投资公司、运营公司试点扩围升级，而资本市场将是重要平台，红利将加速释放。

掀高潮 混改重组提速批量落地

继5天前新能源汽车电机业务混改挂牌之后，12月15日上午，中车株洲电机有限公司又一家混改企业——湖南中车尚驱电气有限公司挂牌成立。

同日，在2020年央企·京企混改项目联合推介会上，来自在京中央企业、北京市地方企业共83个拟混改项目、投资合作项目联袂登场，涉及汽车、高端装备制造、新能源、电子商务、旅游、新型建材等多个行业，项目总规模超过600亿元，其中高新技术企业项目数量占比超过60%。同时，北京市国企混改项目推介专区正式启动。

今年，尤其是8月份国企改革三年行动正式启动以来，作为国企改革“突破口”，混改力度和热度均持续攀升。“深化推进双向混改，资本市场成为混改重要平台，并购重组成为混改重要手段，集中推介项目成为引入民间资本参与混改的重要方式。”中国企业联合会研究部研究员刘兴国如是总结今年的亮点。

与此同时，国资布局优化调整也在加速推进。中国化工集团和中化集团合并重组正在进行中；中国宝武和太钢集团联合重组，不锈钢产能提升至1000万吨；山西大力推进省属煤矿企业战略性重组、专业化整合，组建了山西焦煤集团和晋能控股集团；山东启动实施山东能源与兖矿集团、山东高速与齐鲁交通等一批主业相近的企业联合重组，并将分布在10多户省属企业中的非主业文化旅游、医养健康资产以市场化方式重组整合……今年从中央到地方，国企战略性重组与专业化整合掀起高潮。

数据显示，2013年以来，截至今年10月12日，中央企业累计实施混改4000多项，引入各类社会资本超过1.5万亿元。中央企业所属子企业中混合所有制企业户数占比已经超过70%。同时，央企数量从2015年的106户调整至百户以内，主业处于石油石化、电力、通信、军工、机械、建筑等行业的企业资产总额和净资产占中央企业的比重均超过90%。

组合拳 央地国企定目标发力上市

国企改革提速加力，多层次资本市场无疑是重要平台。

推动国有上市公司通过整体上市、并购重组等市场化方式实现资产整合；支持优质混合所有制改革试点企业上市融资；支持和引导国有股东持股比例高于50%的国有控股公司引入持股5%及以上的战略投资者作为积极股东参与公司治理……深交所近日研究制定服务国企改革专项工作方案，16项具体工作安排浮出水面。

这背后是今年上市国企质量不断提升。国资委数据显示，截至10月12日，国资委系统控股上市公司共1024家，占全部A股上市公司的比重约为25.25%；国资委系统控股上市公司市值超20万亿元，占A股市场总市值比重超过30%。

从10月9日国务院发布的《关于进一步提高上市公司质量的意见》提出鼓励和支持混合所有制改革试点企业上市，到国企改革三年行动明确要通过推动国有企业的上市以及围绕上市进行各种改革……一系列行动纲领次第推出。

据国务院国资委产权管理局副局长谢小兵透露，国资委将重点引导企业在优化股权结构和完善公司治理、优化产业布局和提高运行质量、提升规范运作水平和价值实现能力三个方面下功夫。他表示，不仅要优化存量，进行资产注入、推动专业化整合等，还要做好增量，鼓励部分企业分拆上市，“双百行动”“科改示范行动”部分试点企业也将是下一步推进上市的重点。

从各地已出台的相关文件来看，积极利用资本市场推进改革也是重点任务之一。境内上市公司超过500家、全国排名第二的浙江省近日提出，“十四五”时期，将分层分类深化国资国企改革，推动产业向专业化集中、资产向上市公司集中。而按照山东省属企业改革总体目标，到2021年底，30家省属企业按净资产计算的资产证券化率要达到70%。

新突破 多领域改革红利释放

“十四五”时期我国将进入新发展阶段，改革又到了一个新的关头。业内人士认为，随着国企改革三年行动的加快实施，2021年混改、重组等重点改革将有新突破，诸多红利可期。

据了解，深化国企混改的实施意见正在研究制定，以打造混改政策的升级版。而11月2日召开的中央全面深化改革委员会第十六次会议已审议通过了《关于新时代推进国有经济布局优化和结构调整的意见》。

“未来混改将会向更深层次，更长链条、更全领域推进，以点带面推动国企改革实现新突破。”国家发改委经济体制与管理研究所研究室主任刘现伟在接受《经济参考报》记者采访时称。

他进一步解释，首先从层级上看，集团层面推进混合所有制改革会有更大力度，从集团层面落实中央改革政策的措施也更加精准和有效。其次，从路径上看，将以兼并重组、核心资产上市、整体上市、员工持股、引导基金的产权改革以及引入战略投资者等多种方式并举推进混合所有制改革，借助于市场化的方式实现国有资本优化布局与调整。此外，从重点领域和覆盖面上看，推进垄断行业混合所有制改革力度持续加大，石油、天然气、电网、电信、公用事业等行业竞争性环节市场化改革有望提速升级，行业集中度和企业竞争力会进一步提升。

刘兴国对《经济参考报》记者表示，明年在分层分类多路径深化推进混改的同时，还将继续深化国有经济布局优化和结构调整。此外，加快形成以管资本为主的国有资产监管体制，将会有更多企业加入国有资本投资公司、运营公司试点。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)