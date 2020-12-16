财政收入连续6个月增长 支出累计增幅实现转正

财政部15日发布财政收支数据显示，11月全国一般公共预算收入10956亿元，同比下降2.7%。扣除去年同期特定国有金融机构和央企上缴利润抬高基数等因素后，11月份全国收入增长6%左右，连续第6个月保持增长，反映了经济持续稳定恢复。

1至11月累计，全国一般公共预算收入169489亿元，同比下降5.3%，与预算增幅持平，降幅比1至10月收窄0.2个百分点。全国税收收入下降3.7%，连续7个月累计降幅收窄。其中，国内增值税下降10.2%，国内消费税下降5.4%，企业所得税下降2.2%，进口货物增值税、消费税下降7.5%，个人所得税增长10.1%。

从支出来看，全国一般公共预算支出继续恢复性增长，疫情防控、脱贫攻坚、基层“三保”等重点领域支出得到有力保障。数据显示，1至11月累计，全国一般公共预算支出207846亿元，同比增长0.7%，累计增幅实现转正。

业内分析指出，展望全年，主要经济指标仍将延续恢复性增长态势，税收收入会保持增长，财政收入累计降幅会逐步收窄。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)