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前11月房地产开发投资同比增6.8%

2020年12月16日07:57  来源：经济参考报
 

　　15日，国家统计局公布2020年1-11月份全国房地产开发投资和销售情况显示，1-11月份，全国房地产开发投资129492亿元，同比增长6.8%，增速比1-10月份提高0.5个百分点。其中，住宅投资95837亿元，增长7.4%，增速提高0.4个百分点。

　　从典型指标来看，数据均有所好转。1-11月份，房地产开发企业房屋施工面积902425万平方米，同比增长3.2%，增速比1-10月份提高0.2个百分点。房屋新开工面积201085万平方米，下降2.0%，降幅收窄0.6个百分点。房屋竣工面积59173万平方米，下降7.3%，降幅收窄1.9个百分点。商品房销售面积150834万平方米，同比增长1.3%，增速比1-10月份提高1.3个百分点。商品房销售额148969亿元，增长7.2%，增速提高1.4个百分点。

　　中原地产首席分析师张大伟表示，11月年内首次同比销售面积上涨。根据国家统计局数据计算，11月单月房地产销售面积为1.75亿平米，同比上涨12%，销售额为1.73万亿，同比上涨18.6%，也是我国历史上单月销售最多的11月。

　　上海易居房地产研究院研究员沈昕表示，3月以来随着各地房企复工复产，商品房销售逐渐恢复正常，同比降幅开始持续收窄，1-11月全国商品房销售面积同比转增。但从商品房成交均价来看，1-11月同比上涨5.8%，低于2018年和2019年同期，楼市整体呈现量增价稳的良好态势，基本实现了年初制定的平稳健康发展的目标。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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