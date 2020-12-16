多项宏观数据加速回升 经济强劲复苏态势更明朗

11月规模以上工业增加值增速较10月加快0.1个百分点；11月社会消费品零售总额增速较10月加快0.7个百分点；前11月，全国固定资产投资同比增速比前10月提高0.8个百分点，民间固定资产投资增长0.2%，增速年内首次转正……国家统计局15日发布的数据显示，11月多个宏观数据加速回升，供需两端暖意更浓，经济强劲复苏态势更明朗。

“从11月主要数据来看，四季度经济增长有望比三季度继续加快。”国家统计局新闻发言人付凌晖分析指出，生产方面，恢复面在扩展，平衡性在改善。需求方面，回暖态势在巩固，而且内生性增长持续提升。其中，民间投资同比增长0.2%，年内首次由负转正，这说明市场的力量在增强。

“随着经济逐步恢复常态运行，相信全年保持一个较好的增长水平是值得期待的。明年经济运行有不少有利因素，经济逐步向潜在增长水平回归可能性较大。”付凌晖说。

值得一提的是，从下一阶段来看，消费持续稳定增长也有很多有利条件。付凌晖说，随着经济恢复，就业扩大，有利于增加居民收入。同时企业效益在改善，前10月规模以上工业企业利润同比转正，当月增速达到两位数。加上近期已经出台了一些促消费增长的政策，比如推进新一轮汽车下乡和家电以旧换新，积极推动餐饮消费创新发展。

不过，付凌晖也指出，国内经济仍处在恢复进程之中，一些新情况、老问题相互交织，结构性矛盾凸显，夯实经济稳定、持续发展的基础还需要加力。

在付凌晖看来，中国经济已进入到新发展阶段。以国内大循环为主体，积极建立完备的内需体系，都离不开扩大国内需求，发挥消费基础性作用。只有坚持供给侧结构性改革，同时推动需求侧改革，打通生产、分配、流通、消费各个环节，才能形成需求牵引供给，创造需求与供给的高水平动态平衡，才有利于形成新的发展格局。

他还强调，随着经济的恢复逐步向常态化回归，相应也会做一些政策上的调整。总的来看，经济恢复是有一个过程的，保持政策的连续性、有效性和可持续性，对于稳定经济运行、促进经济的健康发展具有重要作用。

中国民生银行首席研究员温彬认为，国民经济延续恢复态势，生产继续加快，需求处于上升通道，但仍有较大提升空间。下阶段，宏观政策要继续加强对内需恢复的支持力度，针对关键领域和薄弱环节精准施策，促进有效需求提升，畅通国民经济循环。

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