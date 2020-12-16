基金分红意愿显著提升 今年总额增长超40%

今年以来，公募基金分红频率和金额显著提升。同花顺数据显示，截至12月15日，年内共有2286只基金发布4325次分红公告，分红总额达1784.92亿元，同比增长超过40%。有11只基金年内分红总额超过10亿元。

时至年末，公募基金分红公告发布频率显著提升。12月15日，创金合信、华夏、南方、银华等多个基金公司下属的30余只产品相继发布分红公告。记者根据同花顺数据统计，12月以来，共有353只（份额分开计算，下同）基金进行了355次分红，总额达到161.45亿元。

从年内总量和频率来看，同花顺数据显示，截至12月15日，年内共有2286只基金发布4325次分红公告，分红总额达1784.92亿元，同比增长超过40%，年内分红总额也超过了2019年全年。其中，中欧时代先锋股票A、兴全轻资、华夏回报混合A等11只基金年内分红总额超过10亿元；宝盈核心优势混合A/C、国投瑞银中高等级债券A/C等66只基金年度分红次数在5次以上。

从基金类别来看，债券型基金的年内分红占据“主力”。截至12月15日，76只股票型基金年内分红100.91亿元，1636只债券型基金年内分红1170.60亿元，563只混合型基金年内合计分红508.80亿元。不过，从单位年度分红来看，混合型基金的加权平均值最高，为0.30元/份。

业内人士表示，公募基金的“赚钱效应”提升了分红意愿。与此同时，分红也是对年末市场波动较大的避险考虑。招商证券指出，近期市场波动较大，出于避险考虑，基金可以选择降低权益仓位，也可以选择分红。与降仓相比，分红的优势在于，产品层面仍然能保持高仓位冲击较高收益率，同时投资者落袋为安，可以自己选择配置权益资产还是持有现金。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)