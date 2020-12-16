专家：英欧不会出现实质性 “无协议脱欧”

以贸易协议为核心的英欧未来关系谈判目前再次进入“加时赛”。双方已针对北爱边界问题达成共识，但棘手的渔业和公平竞争环境问题尚待解决。一些国内学者认为，虽然英欧达成协议的前景不明，但从经济理性和规避政治风险的角度观察，双方即使无法达成协议，也会及时形成某种贸易安排，不会允许出现实质性的“无协议脱欧”。

当地时间13日，欧盟委员会主席冯德莱恩在与英国首相约翰逊通话后公开表示，虽然英欧谈判的截止日期被“一次又一次地错过”，但双方将“多走一段路”，继续未来关系谈判。

约翰逊也在电视采访中说，双方在关键问题仍有很大分歧，但英国不会离开谈判桌。就在两天之前，他还在采访中表示，“无协议脱欧”的可能性“非常、非常大”。

目前，以贸易协议为核心的英欧未来关系谈判已进入最后阶段，但双方分歧依旧。谈判胶着点在于渔业和公平竞争等议题。

北京外国语大学英国研究中心主任王展鹏认为，英欧谈判极有可能在双方具有表演性质的互放狠话、边缘政策中“拖”进最后一刻，但双方不会允许出现实质性“无协议脱欧”。

王展鹏认为，如今英欧双方政治上都比较虚弱，任何一方都不好让步，因此现在无法保证协议能够达成。然而，双方即使最终没有达成协议，也应该会形成某种粗略的贸易框架或者暂时性安排，以缓冲“无协议脱欧”的经济冲击和可能由此产生的政治影响。这也意味着明年1月起，英国“脱欧”过渡期可能被变相延续，双方在未来还将继续谈判、完善细节。

中国社会科学院欧洲研究所研究员李靖堃认为，英国目前不愿让步的原因是对于政治的考量超过了对于经济利益的考量，因为渔业、公平竞争问题表面是经济问题，实则均涉及主权，英国人希望欧盟能够先做出重大让步。（于艾岑）

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