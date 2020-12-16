全年票房将达200亿  电影行业持续复苏

自7月20日中国电影行业复工复产以来，仅用了4个月便创造了150亿元的电影票房纪录，这也使得中国首次成为全球票房第一的电影市场。线下娱乐受重创的一年，中国电影票房市场将以怎样的成绩收官？灯塔研究院联合毒眸发布《2020中国电影市场用户报告》预测称，全年票房将达200亿元。尽管这一金额仅为去年的30%，但由于疫情得到有效控制，当前电影市场正稳中复苏。

艺恩电影智库数据显示，截至今年三季度，影院复工率为94%。9月电影票房与观影人次数据已基本与往年持平，印证行业复工持续向好。而随着开业影城和上映新片数量逐渐上升，票房市场更是在10月份超越北美，成为全球第一票仓。线下影院的复苏带来了行业内各公司的业绩边际改善，机构预计四季度行业有望全面恢复。

今年以来，面对复杂的市场形势，各家也卯足了劲通过新营销激活市场。报告显示，2020年，“短视频+直播”成为头部影片的宣发标配。这一年中的直播带票拉动了1/4的新观影用户，排名前十的影片中有八部都使用了直播售票；同时，视频物料的形式也在切合营销渠道的需要，官方视频正在逐渐由横屏转为竖屏。复工以后，影片相关物料在短视频平台的各项表现均有大幅提升。“多元内容的供给恢复、营销方式的迭代革新，以及多元宣发策略的实施，将带动观众全面回归影院。”阿里影业灯塔整合营销平台总经理袁娟指出。值得注意的是，今年复工后的观影用户中，新用户也在增多。报告显示，从2020全年来看，20岁以下新用户的比例相较于2018年上涨了7个百分点。

即将到来的春节档，将是全面拉动电影市场的关键时段。2018年、2019年春节档票房分别达到57.7亿、59亿。另外从近三年数据来看，每逢春节档，都有近15%的票房占比从一二线城市下沉至三四线。春节档仍将是票房极速释放的最佳档期。

报告对过去三年的春节档头部影片进行的分析结果显示：排名前三的影片占据了80%票房，同时每年都呈现“3+1”局势，即春节档只有3部大片和1部动画片能“坐稳牌桌”；而且，每年春节档第一名都占据档期1/3票房，第二名占据1/4，第三名则占据1/5，这也成为每年固定上演的“一二三/三四五”定律。2021春节档同样将有多部佳片登场。从目前的“想看”数据维度来看，《唐人街探案3》凭借超强的热度已基本宣告坐稳“3+1”中的一席，此外《刺杀小说家》、《新神榜：哪吒重生》、《侍神令》、《你好，李焕英》、《熊出没·狂野大陆》、《人潮汹涌》等多元题材类型影片将展开角逐。

机构人士普遍预计，12月的票房环比能够明显改善。中原证券指出，海内外电影市场有望在恢复2021年正常秩序。今年撤档或延迟上映的海内外影片有望为2021年或2022年提供优质的片源补充。电影产业的相关上市公司业绩也有望在今年业绩低基数下实现触底反弹。

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