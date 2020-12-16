11月社零额同比增长5.0% 已连续4个月实现持续加速增长

■ 本报记者 魏 桥

进出口保持较快增长，民间投资首次转正，工业41个大类行业中超过八成行业实现增长……11月份，中国国民经济恢复态势持续显现。备受业界关注的社会消费品零售总额同样交出了一份还不错的答卷国家统计局12月15日发布的数据显示，11月份全国社零额为39514亿元，同比增长5.0%，比10月份加快0.7个百分点，自今年8月以来连续4个月实现持续加速增长；1-11月份社零额为351415亿元，同比下降4.8%，降幅比1-10月份收窄1.1个百分点。

不仅如此，数据显示，11月份的限额以上通信器材类商品以及化妆品类、金银珠宝类、体育娱乐用品类均实现了大幅增长，“说明消费带动的作用从前期以基本生活类消费增长支撑逐步恢复到以升级类消费带动为主”。在同日国新办举行的11月份国民经济运行情况新闻发布会上，国家统计局新闻发言人付凌晖说道，下一阶段消费持续稳定增长有很多有利条件，仍然是支撑中国经济持续健康发展的重要引擎。

消费持续恢复

“从11月份消费的主要指标来看，消费在持续恢复，市场销售进一步回暖。”付凌晖如是说。

能够印证消费不断回暖的数据有很多。商务部消费促进司负责人同日在解读消费数据时介绍，11月份商务部重点监测的8000家零售企业销售额同比增长2.6%，增速比10月加快0.4个百分点。

此外，11月继续回稳向好的消费市场还呈现出五大亮点：一是商品零售额同比增长5.8%，连续5个月呈现出加速增长走势。在限额以上单位15大类商品中，有13类同比实现增长，增速超过10%的有8类。二是农村消费品零售额增速快于城市。11月份城镇消费品市场零售额同比增长4.9%，农村消费品市场零售额同比增长5.6%。三是品质追求带动消费品进口增长。11月份家庭设备类、服装、日化用品类消费品进口额同比分别增长6.3%、29.7%和30.7%。海南离岛免税新证效用继续显现，11月份免税购物金额同比增长超过180%，免税购物人数同比增长57.8%。四是网络零售额占比继续上升。前11个月全国实物商品网上零售额8.8万亿元，同比增长15.7%，占社零总额比重上升到25.0%。五是居民消费价格基本平稳。11月份猪肉、成品油等商品价格下降明显。

苏宁金融研究院高级研究员陶金在接受国际商报记者采访时分析，前期消费复苏的薄弱部分，限额以下社零额同比增速在经过短暂波动后于11月份再次转正，支撑了消费增长。与此同时，限额以上消费仍然保持高速增长，增速已达到近几年高点，这得益于汽车、家电等中高端大件消费以及网上消费的持续回暖。

未来发展可期

“近些年来，消费贡献对经济增长占主导作用，内需当中消费的贡献比较突出。特别是随着我国经济逐步恢复常态化增长，消费仍然是支撑我国经济持续健康发展的重要引擎。”在付凌晖看来，下一阶段消费持续稳定增长有很多有利条件。

具体而言，付凌晖表示，经济恢复、就业增加有利于增加居民收入。同时，企业的效益在提高，前10个月规模以上工业企业利润同比增长0.7%，年内首次由负转正；企业的市场预期在改善，11月份制造业采购经理指数为52.1%，非制造业商务活动指数为56.4%，均为年内新高。此外，近期出台了一系列促进消费增长的政策，如推进新一轮汽车下乡和家电以旧换新，以及积极推动餐饮消费的创新发展。“从这些因素来看，消费持续回升是有基础、有条件的。”

值得一提的是，12月11日召开的中共中央政治局会议首次提出的需求侧改革也被业界寄予厚望。“当前中国经济已经进入到新的发展阶段，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，很重要的一个方面就是要坚持以国内大循环为主体。”付凌晖强调，需求侧改革是推动构建国内经济大循环格局的内在要求，有利于释放消费潜力。“中国经济已经进入到新的发展阶段，消费对经济的带动性增强，消费规模扩大、消费结构升级趋势非常明显，但消费水平和品质仍有较大的提升空间。近年来，我们看到新型消费发展态势良好，但在扩大新型消费中仍有不少堵点和难点，需要通过改革来加以解决。同时，提升居民的消费能力、完善消费环境等方面还有不少制约因素，也需要通过改革的方式来加以解决。”

上述负责人强调，消费市场完全恢复正常还受诸多不利因素制约，“我们将深入贯彻党的十九届五中全会精神，紧紧围绕构建新发展格局，持续落实已出台的各项促消费政策举措，组织开展岁末年初促消费活动，切实保障生活必需品市场供应，更好满足城乡居民多层次、多样化消费需求”。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)