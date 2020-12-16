向“内”走 向“上”走 加工贸易转型升级展现新动向

原标题：加工贸易转型升级展现新动向

■ 本报记者 吴 力

12月17日-20日，第十二届中国加工贸易产品博览会将在广东东莞举行。展会将在做好疫情防控工作的前提下，紧紧围绕双循环、促内销以及进一步提升展会品质的要求，着力为千余家参展企业打造国际化、专业化、市场化的贸易展、商机展、技术展。

商务部新闻发言人高峰在此前召开的例行新闻发布会上表示，下一步，商务部将会同有关地方和部门积极推动加工贸易创新发展，包括支持加工贸易企业拓展国内市场，扩大内外销产品“同线同标同质”，促进内外贸一体化，加快构建新发展格局等。

脚步向内

助力加工贸易企业开拓国内市场，实现内外贸一体化，成为本届加博会一个明确目标。为此，本届加博会在主题展中增设了出口转内销产品展等内容，吸引了众多企业前来参展。

易事特是一家有着31年历史的加工贸易企业，成立之初就给施耐德等国外品牌做代工。如今，随着混改和募资的推进，该公司在加速转型。本届加博会上，该公司将展出5G设备电源、充电桩和UPS电源三大类产品。

“我们参加加博会的目标是更好地开拓内销市场，了解国内同行的水平。”易事特集团创始人、易事特大学校长何思模表示，参展对公司开拓内销市场有着重要的作用，公司此次已是第四次参加加博会。

葛天那是世界前十大制鞋商之一，该公司销售总监黄柏淇表示，公司首次走上加博会的舞台，目标就是将自主品牌展示给更多的国内采购商，开拓内销市场。

参加过六届加博会的扬州添茂鞋业有限公司董事长刘春平亦认为，国内市场大，前景广阔，蕴藏着企业发展的众多机会。

“融入双循环新发展格局对企业非常重要，参加加博会是我们加快参与双循环的具体行动。”广东国立通盈科技发展有限公司运营总监黄四海表示，公司在本届加博会上主推迪士尼元素的鞋品，想将获得授权的海外IP通过加博会平台介绍给国内消费者。

目光向上

与以前埋头做加工不同，东莞得利钟表有限公司董事长梁伟浩现在变得越来越“潮”，他每周都要组织至少五次直播，带货的主播全是公司员工。“公司通过直播每月可以销售约6000只钟表，带动内销额比去年同期增长了300%。”

“公司去年试水电商取得了不错的效果，将加快通过线上渠道拓展国内市场。”梁伟浩表示，公司主要生产和销售手表，以前参加加博会多是为了开拓实体店渠道，现在则更加注重与不同电商平台开展合作。本届加博会上，该公司将在阿里巴巴1688平台上推出直播和线上推广活动。

这一现象具有普遍性。数据显示，加工贸易重镇东莞，去年电子商务交易额达5377亿元，比2018年增长12%。今年1-9月，东莞全市电子商务交易额为4170亿元，同比增长10.8%，电商已经成为东莞企业去库存、抓订单、保市场的新动能。

正是看到了电商对企业拓展市场的重要作用，本届加博会专门于5月13日-16日举行了线上推广活动，共吸引了600家企业参展，累计1.2万采购商在活动期间进行线上采购，线上成交额1700万元。

加博会组委会秘书处相关负责人表示，今年4月，东莞市政府与盟大集团签署战略合作协议，通过其旗下新零售社交电商平台雀喜易购推动东莞企业“去库存、保订单、塑品牌”。目前，来自东莞32个镇街的1000多家企业入驻雀喜易购平台，囊括了上万个品类。此外，本届加博会还将首次与阿里巴巴、字节跳动（抖音）等电商平台进行采购合作，利用庞大的线上采购商资源推动线上线下商务对接、买卖成交。

电商渠道带动的不仅是销售，更可推动加贸企业加速创新升级。盟大集团相关业务负责人沈双表示，电商销售让加工贸易从末端走到了市场的前端，可以更加灵敏地感受市场脉动，从而更加精准有效地引爆企业制造潜能。本届加博会上，该公司将首发定制版童滑板车，该产品正是通过用户反向定制而生产的。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)