1-11月中国引资同比增长6.3% 单月增速连续8个月实现同比增长

原标题：1-11月中国引资同比增长6.3%

本报讯 今年1-11月全国实际使用外资8993.8亿元，同比增长6.3%（折合1294.7亿美元，同比增长4.1%；不含银行、证券、保险领域，下同），延续了下半年以来的稳中向好态势。

从单月情况看，11月当月全国实际使用外资987亿元，同比增长5.5%（折合143.8亿美元，同比增长5.6%），连续8个月实现同比增长。

分行业看，1-11月服务业实际使用外资7044.6亿元，同比增长16.1%，占全国实际使用外资78.3%。高技术服务业同比增长31.6%，其中电子商务服务、专业技术服务、研发与设计服务、科技成果转化服务同比分别增长43.9%、35.1%、93.6%、53%。 （姚 文）

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