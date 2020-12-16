困在网贷里的年轻人该怎么“上岸”

最近，在某知名互联网平台，一个名为“负债者联盟”小组聚集了很多年轻人。他们大多背负着与收入相比不低的债务，过着以贷养贷的日子。

有一位梁先生在分享他的欠债经历时称，他最多时大概使用过七八家网贷平台，差不多半年时间就欠下13万元。越来越多的债务就像一块大石头压着梁先生，最终逼迫他离开打拼多年的城市、放弃原来的生活，直到用近两年的时间还清了债务。这段经历让他产生痛的领悟，终于明白不要轻易贷款，不要超前消费。

像梁先生这样的人在现实中为数不少。根据2019年《中国消费年轻人负债状况报告》，在中国年轻人中，总体信贷产品的渗透率已经达到86.6%，实质负债人群约占整体年轻人的44.5%。也就是说，近一半的年轻人或多或少都在花着“明天的钱”，正在或已经成为“负翁”。

今年7月，一个20多岁的女生因杀害了自己的母亲，一审被判无期徒刑。而弑母背后就有着网贷的影子。据其供述，她这么做的原因，是无力偿还十几万元网贷，想自杀，又担心自己死了母亲无法承受，于是将母亲杀害了。

虽不能认定上述荒唐、残忍的举动都是因为网贷，但网贷确实是这个案件非常重要的诱因。或许你可以把问题归咎于女生自制力差、承受力差等，但这掩盖不了一些网贷平台利用了人性弱点的真实面目。

门槛低、下款快、额度大，很多人难以抵御网贷的诱惑。假如你“种草”了一个东西很久，这时候有“好心人”告诉你只要凭身份证、手机号，分分钟就能获得少则几千元多则几万元的额度，甚至还有分期免息权益，相信很多人都会立马陷入“原来我与梦想可以这么近”的“幸福”中。

殊不知这种“幸福”也是有代价的。奥地利作家茨威格说过：“所有命运赠送的礼物，都早已在暗中标好了价格。”网贷不是命运的赠送，也在背后标好了价格，突然有一天你会发现贷款已超出偿还能力，于是“拆东墙补西墙”，最终“窟窿”没补上，借贷也终于露出了狰狞的一面，让人终日恐慌。曾经梦想过上“不将就的生活”，到最后发现，不但没有“活成自己想要的样子”，反而落得一地鸡毛。

不过，要说网贷平台一无是处并不公平。对很多自我管控能力强的人来说，如果没有网贷平台，危急时刻他们可能真的就借不到钱渡过难关。因此，网贷是解燃眉之急的临时工具，还是埋葬自己的深渊，关键还在于自己怎么节制使用。此外，对“套路深”的网贷平台，相关部门也不能视而不见，比如限制推广，要求其标明风险与危险，而不能任由平台呈现或放大它有用、美好的一面。

我没有开通那些流行的网贷平台，与周遭的人比起来貌似有些“老土”，可每当听到他们喊着“又到还款的日子”时，反而有些庆幸自己不用经常忙着计算。虽然面对自己喜欢的东西，有时也会心痒难耐，但最终还是告诉自己再等一等。我相信“天下没有免费的午餐”，“先消费后还款”的日子能换来一时爽，但“借来的终究是要还回去的”，而且还不是原原本本地还。

如今，“负债者联盟”小组里越来越多人经历了一番折磨、痛苦之后，学会了克制，也明白了要理性消费、培养正确的消费观。他们努力从资不抵债的泥潭中“上岸”，那你呢？面对这么多的“前车之鉴”，或许也该从疯狂“买买买”的路上，停下来，想一想是否还要继续。

郭慧岩 来源：中国青年报

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