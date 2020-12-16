人民网>>财经

发改委：煤炭市场供需总体平衡 今冬明春供应有保障

2020年12月16日10:49  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京12月16日电（许维娜）近期煤炭价格出现上涨，引发社会广泛关注。国家发展改革委新闻发言人孟玮16日在例行新闻发布会上表示，综合各方面情况来看，目前煤炭市场供需总体是平衡的，今冬明春的煤炭供应是有保障的。

孟玮介绍说，冬季是煤炭传统消费旺季，为做到提前谋划、有备无患，国家发改委会同有关方面，在供暖季来临前，就加强指导督促，将电厂库存提高到了较高水平。东北地区是供暖季保障煤炭供应的重点地区，我委7月份就开始组织冬煤夏储，多渠道落实煤源，加强产运需衔接，供暖开始前煤源基本得到落实。

“今年冬季，受电力、钢铁、建材等行业用煤需求旺盛、气温偏低采暖用煤有所增长影响，煤炭需求较前几年增加较为明显。” 孟玮表示，针对这一现象，国家发改委会同有关方面，加强协调调度，组织晋陕蒙等煤炭主产区的大型煤矿科学合理组织生产，发挥好煤炭中长期合同的稳定器作用，加强煤炭运输保障，较好地保障了社会用煤需求。目前全国统调电厂存煤可用天数是21天，东北气温最低的黑龙江省电厂可用天数是31天，都处于较高水平。

孟玮表示进一步指出，近期，现货市场煤炭价格有所上涨，由于电厂主要使用的是年度中长期合同采购的煤炭，因此目前煤价总体是稳定的。从监测情况看，目前80%以上的煤炭供应执行的都是煤炭中长期合同，交易价格在每吨540—550元之间，剩下小部分市场煤的价格上涨，不会影响民生用煤保障。后续国家发展改革委将通过增加供给，调节需求，引导市场煤炭价格稳定在一个较为合理的水平上。

(责编：许维娜、刘阳)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】

财经

国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】

财经

国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】

财经

国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】

财经

税费“减法”换效益“加法” 民营企业跑出“加速度”　　编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved