发改委：煤炭市场供需总体平衡 今冬明春供应有保障

人民网北京12月16日电（许维娜）近期煤炭价格出现上涨，引发社会广泛关注。国家发展改革委新闻发言人孟玮16日在例行新闻发布会上表示，综合各方面情况来看，目前煤炭市场供需总体是平衡的，今冬明春的煤炭供应是有保障的。
孟玮介绍说，冬季是煤炭传统消费旺季，为做到提前谋划、有备无患，国家发改委会同有关方面，在供暖季来临前，就加强指导督促，将电厂库存提高到了较高水平。东北地区是供暖季保障煤炭供应的重点地区，我委7月份就开始组织冬煤夏储，多渠道落实煤源，加强产运需衔接，供暖开始前煤源基本得到落实。
“今年冬季，受电力、钢铁、建材等行业用煤需求旺盛、气温偏低采暖用煤有所增长影响，煤炭需求较前几年增加较为明显。” 孟玮表示，针对这一现象，国家发改委会同有关方面，加强协调调度，组织晋陕蒙等煤炭主产区的大型煤矿科学合理组织生产，发挥好煤炭中长期合同的稳定器作用，加强煤炭运输保障，较好地保障了社会用煤需求。目前全国统调电厂存煤可用天数是21天，东北气温最低的黑龙江省电厂可用天数是31天，都处于较高水平。
孟玮表示进一步指出，近期，现货市场煤炭价格有所上涨，由于电厂主要使用的是年度中长期合同采购的煤炭，因此目前煤价总体是稳定的。从监测情况看，目前80%以上的煤炭供应执行的都是煤炭中长期合同，交易价格在每吨540—550元之间，剩下小部分市场煤的价格上涨，不会影响民生用煤保障。后续国家发展改革委将通过增加供给，调节需求，引导市场煤炭价格稳定在一个较为合理的水平上。
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