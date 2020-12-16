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京投发展高一轩：以创新手段构建居住新场景

2020年12月16日13:24  来源：人民网-财经频道
 

近日，京投发展总裁高一轩公开进行了一场主题演讲，分享了京投发展作为十余年城市建设者、运营者和深度参与者的独特城市观，以及在这一城市观驱动下所进行的创新实践，给出了行业意义的思考。

京投发展总裁高一轩在会上发言。

“不可否认，我们正在经历一场巨大的时代变局，从国家宏观层面，到行业中观，再到个体微观都在被这一变化影响。”高一轩在演讲中表示，今年的疫情实际上给了地产人难得的停下来思考的机会，京投发展过去十年寻求转型突破的探索也有了更好的答案。

高一轩认为，城市的开发与运营首先需要回应空间正义的原则，这是商业合法性与正当性的前提，京投发展在“先有空间正义，再有城市效率”城市观指导下，采用创新的手段构建新的场景，打造新的生活体验，持续回应并满足时代的变局与新需求。

高一轩在演讲中坦言，檀香府原本也属于传统意义上的房地产开发大盘，但区域良好的自然环境，独特的人文底蕴以及与城市恰当的距离，让京投发展看到了再造新型市镇的可能性。从檀香府转型檀谷，是一场勇气和智慧的挑战，也是京投发展回归小镇运营初心的见证，“我们倡导一种回归自然，回归家庭，回归内心，回归本真自我的生活方式，保持对文化的敬意与接续，探索符合时代精神的、充满活力与创造力的新山居市镇生活。”

高一轩介绍说，檀谷的创新实践体现了从物理家园，到情感家园，再到精神家园的升级，也带来了新的观念，新的场景，新的关系与新的生活。由这一新观念进而形成四大新场景：以檀谷生活汇、美学生活街区为代表的品质生活聚落；以RE骑行运动公园为代表的运动生活聚落；以西山人文艺术中心、清华附中潭柘寺学校为代表的智性生活聚落；以艺术家创意街区为代表的创意生活聚落，汇集一群对泛生活感兴趣的人群。

借由檀谷的创新实践，京投发展重新定义了利益相关者之间的关系。在高一轩看来，檀谷创建的最终意义，是为人们构建一个诗与远方，想象中的乡愁。这也是京投发展在时代大潮中不断寻求变革创新的动力和意义所在。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)
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