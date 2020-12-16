新计算助力宁夏数字经济发展提速

“天下黄河富宁夏，塞上江南美如画。”宁夏，得益于其独特的地理区位优势，历史上曾是东西部交通贸易的重要地区，也是中华文明的发祥地之一。

地处内陆，宁夏承担着发展内陆开放型经济等重要职责。进入数字经济时代，宁夏的发展也开始步入快车道，自治区充分利用当地区位、资源、政策等相关优势，大力实施创新驱动战略，积极推进内陆开放型经济试验区建设。

不破不立，宁夏正以创新驱动产业升级

“不破不立，不止不行”。对于宁夏来说，“数字化”是打开新经济发展的一把钥匙，对于当前宁夏来说，“破”即创新，创新驱动着宁夏社会经济的车轮不断前行。

随着“十三五”的收官与“十四五”的出台，数字经济的地位和作用进一步提升，数字技术在各行各业的融合应用将更加广泛。国家“十四五”规划即明确提出，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，加快数字化发展。

宁夏自治区第十二次党代会中，明确提出实施创新驱动、脱贫富民、生态立区“三大战略”，重视创新驱动发展、重视新的产业及生态建设，为发展数字经济、推动区域经济高质量发展带来了新机遇、开拓了新空间。

早在2017年6月，宁夏就出台了《关于加快新型智慧城市建设的实施意见》，通过新型智慧城市建设，构建宁夏一体化大数据中心。同时，宁夏积极将数字技术与政务、交通、制造、医疗、园区等行业相结合，大力推进智慧政务、智慧交通、智慧制造、智慧医疗、智慧园区建设，在西北乃至在全国创造了令人瞩目的“宁夏速度”。

经过三年的发展，宁夏已形成智慧银川领跑，石嘴山、吴忠紧随，固原、中卫积极跟进的良好局面。其中，银川出台了《银川市智慧城市建设促进条例》，开通12345统一热线，并开创性地建设了国内首个互联网医院基地，用数字技术促进民生福祉。中卫市建成一批绿色数据中心，加快“云天中卫”建设，云计算产业加速发展，为宁夏数字经济发展提供了强有力的基础设施。作为宁夏经济发展重要窗口的宁东镇加快打造国内先进的智慧能源化工基地，用数字技术创新经济发展模式。而这些创新项目案例，带头挺起了宁夏高质量发展的“脊梁”。

在今年自治区召开建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区第一次推进会上，政府对全区重点产业发展进行部署，把九大产业发展定位为宁夏未来经济发展重要引擎，将电子信息产业作为发展之重。自治区及各级地方政府一方面深入实施创新驱动战略，进一步优化产业布局，推动电子信息产业快速发展；一方面积极与华为等公司开展合作，引“鲲鹏”入宁，为宁夏计算产业发展提供强劲新引擎。

步履不止，宁夏加速推动鲲鹏产业生态构建

中卫，一座西部大地上崛起云计算新城，在打造大数据产业、发展新计算这条路上，这座城市从未止步。

宁夏中卫市自2013年以来开始推进打造西部云基地，开始发展云计算产业；2015年西部云计算产业基地在中卫成立；2020年11月，中卫市人民政府与华为公司签署《战略合作协议》，双方就大数据产业发展等达成全方位、深层次的战略合作，共同构建华为（中卫）鲲鹏云平台。此次合作代表着双方共同携手打造中卫市计算生态，为当地产业建设、人才培养、政企合作提供更多机会，推动实现城市数字经济跨越式发展。

为进一步落地宁夏鲲鹏生态创新中心，带动本地计算产业链集聚发展，培养国产化信息技术人才，探讨鲲鹏产业为宁夏电子信息产业发展带来的新可能，12月16日，由宁夏自治区工业与信息化厅、中卫市人民政府主办的“鲲鹏展翅，共赢计算新时代”2020宁夏鲲鹏产业生态峰会在中卫召开。

峰会上，电子信息产业发展促进中心揭牌，将推动宁夏新一代信息技术产业的发展。宁夏大学、北方民族大学等本地高校与华为签订了宁夏鲲鹏人才培养战略合作协议，推动产学研结合的教育实践落地、培育复合型技术人才，从人才侧为宁夏数字经济发展提供源源不断的动力。宁夏鲲鹏生态发展战略对外发布，将帮助宁夏打造西北地区鲲鹏产业示范区。宁夏鲲鹏适配基地授牌仪式正式举行，将推动宁夏各行业应用系统向鲲鹏架构适配，构建合作共赢的鲲鹏计算产业生态。

“坚持把发展质量问题摆在更为突出位置，把新发展理念贯穿发展全过程和各领域，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。”日前举行的宁夏回族自治区党委十二届十二次全体会议为宁夏“十四五”指明了发展方向。

站在宁夏“十四五”的新起点上，以2020宁夏鲲鹏产业生态峰会为契机，宁夏的计算产业也迈入了一个新阶段，宁夏数字经济也迎来了全新发展机遇。相信随着宁夏鲲鹏计算产业生态的日益完善与成熟，越来越多的创新型人才及新型企业将入驻“塞上江南”，为宁夏数字经济发展注入源源不断的动能，助推宁夏区域经济高质量发展。（记者乔雪峰）

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