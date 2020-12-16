温泉旅游正当时 本省游、短途游最受青睐

2020年初，一场突如其来的疫情让本应红火的温泉游彻底“泡汤”。眼下又到岁末严冬之时，随着全国范围内的大幅降温，温泉游市场的发展究竟恢复到了什么程度，也牵动着不少旅游从业者的心。

温泉游热度上涨，本省游、短途游最受青睐

作为国内温泉第一大省，广东温泉旅游热度常年居于全国首位。来自携程的数据显示，自11月29日广东降温以来，广东省内温泉门票预订量在携程平台环比上周末增长73%。未来一周，广东省内部分热门温泉酒店在携程平台的价格涨幅在3%-10%。其中，珠海海泉湾海洋温泉、聚龙湾温泉、南昆山云顶温泉、中山泉眼温泉、御温泉、茵特拉根养生温泉、龙山温泉、清远新银盏温泉、从化碧水湾温泉等温泉在携程平台上拥有较高热度。

岭南控股广之旅也表示，今年省内温泉跟去年相比，平日周末价格上基本变化不大，周末比较热销，周末房源会比去年紧张。相对来说，主打生态、养生，车程不太远的舒适型温泉比较受客人欢迎。

马蜂窝数据显示，近日广州、深圳、珠海、茂名等9个目的地旅游热度涨幅超过50%。寒冷的冬季里，人们能想到最温暖的旅行体验，就是去温泉泡汤，而近年来，广东省还不断推出各类温泉文化旅游节，将温泉养生打造成秋冬季节广东旅游的一块招牌。很多热门温泉酒店在周末常常出现满房。

驴妈妈旅游网数据显示，自进入12月以来，该平台广东温泉门票、酒店产品的预订量环比增长了75%。其中，主打健康、养生、兼具私密性，同时车程不远的本省内温泉景区和酒店最受欢迎。客源地方面，广东省内的深圳、广州、中山、佛山四地位居前四位

OTA发力温泉游市场 省内热门温泉优惠力度大

为了进一步激活市场人气，各大OTA也纷纷推出不同程度的优惠立减活动，以满足广大市民和游客的不同需求。

作为国内规模最大的OTA，携程以冰雪游和温泉游为主题，率先启动了“燃冬计划”。广东省内的江门、珠海、中山、开平等地的温泉景区和酒店都有类型多样的主题优惠。例如，开平碧桂园翡翠湾凤凰酒店套餐产品，包含园景度假房1晚，再附赠网红面包鸡一份，平日价格788元，活动期间仅需半价。同时，温泉景区方面也有不少折扣活动。根据携程数据显示，广东省内的珠海御温泉、中山泉眼温泉、惠州南昆山云顶温泉、惠州南昆山云顶温泉等也成功进入携程平台十大热门温泉景区榜单。

作为国内知名综合性旅游网站、白领喜爱的旅游品牌，驴妈妈旅游网也是对温泉游最有“情怀”的OTA平台，从2013年迄今，驴妈妈已连续八年举办丰富多样的温泉季主题活动。凭借其超过10亿次的累计APP下载量，以及1.3亿旅游用户的覆盖人数，目前已累计服务温泉游游客超过千万。今年，驴妈妈温泉季专题里，包含温泉景区、酒店、线路等多种产品都有不同程度的优惠，游客每天可抢160元限量温泉礼。在本次温泉季活动中，驴妈妈为用户精心筛选了来自的热门温泉榜单，让游客更清楚的了解到疫情下哪些温泉可以让游客泡的安心，玩的开心。

而在线旅游的另一家OTA平台——途牛旅行网，更是更早开始举办温泉主题活动。今年，途牛旅游网发力在线直播，推出5折起私汤畅泡等优惠。目前，途牛线上的惠州南昆大观园养生温泉别墅套餐、清远银盏温泉酒店、惠州龙门南昆山云顶温泉度假村等众多热门温泉酒店都有不同程度的优惠立减活动，满足游客出行需求。

有温泉行业的相关专家表示，受疫情影响，现在的客人虽然有消费意向，但是对价格的敏感度很高。OTA和各家线下旅行社推出优惠活动，也是希望在市场上占得先机。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)