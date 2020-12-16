原标题：中国职业培训在线注册学员突破200万

光明网北京12月14日电 记者获悉，近日“中国职业培训在线”平台注册学员突破200万，注册开班企业、院校、培训机构4.5万余家，自2020年初以来年度累计访问量超过6.5亿人次，学员累计学习时长达3100万小时。

12月10日，全国第一届职业技能大赛在广东省广州市开幕。强调大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，激励更多劳动者特别是青年一代走技能成才、技能报国之路，培养更多高技能人才和大国工匠，为全面建设社会主义现代化国家提供有力人才保障。

“中国职业培训在线”平台是人力资源社会保障部推荐的部属优质线上职业技能培训平台，由全美在线（ATA）开发并提供技术与运营服务。在今年新冠肺炎疫情防控常态化之下，面对国际经贸环境复杂严峻、经济压力和不确定性挑战增多、以稳就业为首要任务的“六稳、六保”艰巨任务和挑战下，“中国职业培训在线”充分发挥自身优势，积极响应政策措施，勇担社会责任、用心服务广大用户，领衔线上职业培训、技能培训平台共同助力国家职业技能提升行动。

勇担社会责任，彰显使命担当

2020年初新冠肺炎疫情爆发，学校停课、企业停工、经济停摆，特殊的社会环境催生了在线职业培训行业的高速发展。今年2月，随着人力资源社会保障部等相关部委的一系列政策部署，中国职业培训在线站到了实施“互联网+职业技能培训计划”、推进职业技能提升行动的前线，从2月3日起向全社会免费开放平台全部功能和资源内容，为广大劳动者免费提供线上职业技能培训。

疫情期间，中国职业培训在线陆续开发上线了职业素质、生产制造、家庭服务、餐饮服务、防疫课程等15大类50个以上的职业在线课程、电子书、动画、课件等职业培训教学资源，庞大的品类让平台迅速获取了广大的学员基础。除了大力推进课程建设，平台也同样重视用户体验。在平台设计和服务上，中国职业培训在线始终以用户需求和良好的使用体验为标准，推陈出新，保障学员“好上课”，不断加强对平台架构的整体升级，为全国监管部门和开班机构提供更加优质、稳定的平台服务。

截至目前，“中国职业培训在线”平台上可提供的课程资源已达15大类近100个职业，并仍将持续产出和更新迭代覆盖更多工种的专业化职培课程；在系统功能和服务上，将继续为机构提供完整的教务管理、教学管理及课件资源管理能力，为学员提供实名认证、密码进班、人脸签到、在线直录播课程学习、测验模考、证书查询等学习功能。

充分贯彻政策措施，积极参与助力活动

中国职业培训在线作为国家级线上职业技能培训平台，积极响应各项政策要求，迅速行动、扎实落实，着力满足各地开展线上职业技能培训的需求。

在“百日免费线上技能培训行动”中，“中国职业培训在线”平台主动对接各地人社部门需求，加大开发投入力度，完善课程内容和管理服务功能，推动线上技能培训资源提质增效。截止活动结束，“中国职业培训在线”平台在线学习近4.6亿人次，注册学员173.6万余人，注册企业和培训机构40724万家，开设班级50827个，累计学习时长2500万个小时，多地多家企业、培训机构已经从当地人社部门领取了相应的财政补贴。

5月12日，为更好地支持各地抗疫复工，“中国职业培训在线”平台开展了主题为“助力抗疫复工，推进线上培训”的定向援助湖北线上技能培训服务网络直播活动。同时，平台专门面向湖北等受疫情影响严重的地区、“三区三州”深度贫困地区和挂牌督办贫困地区，设立了线上培训的专区专栏，通过开设地方分站、设立专区专栏等形式，精准定向为有关劳动者输送提供免费的线上培训课程资源。

11月25日，全国劳动模范和先进工作者表彰大会上高度评价了工人阶级和广大劳动群众在中国特色社会主义伟大事业中的重要地位和作用，发出了“勤于创造，勇于奋斗”的行动号召。他强调，要努力建设高素质劳动大军。我国工人阶级和广大劳动群众要树立终身学习的理念，勤学苦练、深入钻研，不断提高技术技能水平。要完善和落实技术工人培养、使用、评价、考核机制，培养更多高技能人才和大国工匠。

当今世界，综合国力的竞争归根到底是人才的竞争、劳动者素质的竞争。我国制造业和服务业的发展正迈向中高端水平，对劳动者素质和技能提出了更高要求。

中国职业培训在线是在疫情下成长、政策推动下发展起来的线上职业技能培训平台，面对国家的政策号召，企业与劳动者的技能需求，更有着义不容辞的社会责任。中国职业培训在线将会持续加大投入，在监管、资源、培训这三个维度上持续提高业务服务的质量，让每个参与其中的客户切实感受到平台优质的服务价值，助力职业技能提升行动在全国范围内的进一步开展。（吴小路）

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