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回味大碗“麻辣粉”：调控不会贸然收紧

2020年12月16日15:08  来源：新华网
 

12月15日，央行如期续做本月到期中期借贷便利（MLF，俗称“麻辣粉”）。超出市场预期的是，续做规模近万亿元。

分析人士表示，目前流动性需求旺盛，市场利率和政策利率相偏离的压力较大，因此央行超量续做MLF。此前，市场出现“加息”预期，但央行此次端出天量“麻辣粉”表明维稳市场利率的决心，货币调控不会贸然收紧。

单日MLF操作量创新高

15日，央行开展了9500亿元MLF操作和100亿元7天期逆回购操作，当日仅有600亿元7天期逆回购到期，因此央行实现单日净投放9000亿元，仅次于今年2月3日；9500亿元的操作规模也创下单日MLF操作量新高。

此次“天量”续做略超市场预期。本月MLF到期规模为6000亿元，而由于同业存单利率上行速度边际放缓，此前三个月MLF超额续做部分逐渐缩减。

方正证券首席经济学家颜色表示，近期信用债取消发行情况依然严重，信用利差走阔之势尚未结束。同时，由于年末流动性需求旺盛、长端利率与政策性利率偏离情况严重以及未来10年期国债到期收益率上行压力依然较大，因此央行超量续做MLF。

Wind数据显示，截至15日，股份行1年期同业存单发行利率为3.15%，农商行、城市行则超过3.70%，操作利率为2.95%的MLF显得十分便宜。

大碗“麻辣粉”端上桌，“温暖”了寒冬中的债券市场和资金市场。早间，银行间现券收益率下行，国债期货也显著高开。截至15日18时30分，10年期国债活跃券收益率下行1个基点。当日资金市场上，隔夜Shibor下行30个基点报1.40%，7天期银行间质押式回购利率下行约9个基点报2.01%，上交所质押式国债回购利率则全线下行。

稳定资金利率

光大证券固定收益首席分析师张旭认为，本次MLF超额续做充分满足了金融机构需求，这体现出央行稳定资金利率的意图。

此前央行相关人士表示，我国目前市场利率水平低于自然利率均衡水平。在基数效应下，明年一季度经济增速料大幅回升，部分市场人士产生“加息”预期，认为货币调控将收紧。

张旭表示，宏观调控部门会将低基数的影响予以剔除，客观看待经济运行态势。此外，MLF利率是政策利率，具有趋势性特征，不易在短期内快速变换运行方向。而且，MLF利率的上调会给贷款实际利率造成“涨价”压力，这不符合金融机构合理让利、降低企业融资成本的大方向。

颜色表示，贸然“加息”或导致10年期国债收益率上行至3.5%或更高位置，这会推动长端利率整体上行，推高融资成本，最终可能抑制投资与消费。此外，中美利差进一步扩大也将对外汇和出口造成影响。未来货币调控会逐步回归正常化，但不会急于收紧。在流动性分层、信用利差走阔背景下，央行将更加关注长端利率。从现在到明年年初，在年末效应作用下，货币当局将着重保持流动性合理充裕与利率稳定。另外，在全球疫情不确定性增强、全球货币政策宽松、国债收益率持续走高背景下，我国货币调控不宜急剧转向，目前应慎言“加息”。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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