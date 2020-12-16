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金科股份发布五年战略规划

2020年12月16日19:54  来源：人民网-财经频道
 

12月15日，金科股份在上海举办“激发新动能 迈向新征程—金科股份2021-2025年战略规划说明会”，对外发布“四位一体、生态协同”的高质量发展战略：即精耕地产主业，做强智慧服务，做优科技产业，做实商旅康养，在此基础上进一步整合产业链生态圈；力争向2025年冲击4500亿元的目标奋斗，年复合增长率 15%以上，并力争冲击更高目标。

战略规划说明会现场。

发布会上，金科股份联席总裁方明富就金科2021-2025年度企业战略进行了深入解读。

方明富表示，2017-2020年，金科有效执行了跨越式发展战略，抓住了房地产行业周期，利用聚焦城市群、外延式发展、标准化产品和品牌优势，满足客群需求，实现了快速扩张，取得了阶段性的成绩。

金科认为，未来，金科将用5年时间实现“两转变、两升级”，即由高速度发展向高质量发展转变；由常规发展模式向创新驱动模式转变；由单赛道为主向多赛道协同发展升级；由传统地产向科技地产及数智服务产业升级。

具体来看，金科将继续以发展民生地产为主体，民生地产与精品住宅相互促进的“双模驱动、创新发展”模式，在“周转效率型”与“品质利润型”之间形成新的着力点和平衡点，在平衡盈利能力和负债指标的基础上，计划到2025年“品质利润型”产品销售收入占比达到30%，并推动创新型业务发展如代建业务、城市更新业务，挖掘新的利润增长点。

在智慧服务方面，保持空间服务增长态势、聚焦生活服务重点领域、科技服务业务化、提升客户满意度、机制创新等关键策略，打造以客户为中心的智慧生活服务商，实现业务规模增长。

在产业链生态圈的打造上，金科将围绕地产产业链整合要素资源，适度投资新赛道，实现地产与产业链双向赋能，拓展未来发展空间。此次纲要的发布，也意味着在下一个五年，金科将聚焦城市升级、消费升级和产业升级。

总体发展目标方面，金科提出，公司2021-2025年战略发展的主要目标中，其一是保持规模较快增长，在综合“规模、业务、利润、负债”等因素的动态平衡测算下，计划公司及所投资的公司力争到2025年总销售规模4500亿元以上，年复合增长率15%以上，并力争冲击更高目标。这相当于在目前的基础上再造一个金科。

其二是“地产+”业务迅速发展，到2025年公司总销售规模中的“地产+”业务销售模达到500亿元以上；持有优质资产大幅提升，优质资产规模达到300-500亿元，永续经营能力全面提升；实现代建业务规模300亿元；智慧服务业务规模保持高速增长。

其三是经营管理能力和盈利能力显著提升。服务力进一步提升，客户满意度达到行业先进水平（90%以上），产品力明显提升，“品质利润型”产品占比达到30%，提高产品溢价；投资力进一步提高，多元化投资结构更加合理，招拍挂与非招拍挂方式获取土地占比达到 50%：50%，力争实现盈利能力优于标杆企业平均水平。

此外，为确保五年整体战略实施，金科方面表示，将不断加强在企业文化、创新、治理、科技、管控、执行、风险防控、战略制定、品牌经营、资本运作等十大能力的打造。（许维娜）

(责编：毕磊、夏晓伦)
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