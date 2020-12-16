运鸿集团多形式拓宽产业扶贫路

脱贫攻坚，全民参与。以企业产业优势带动扶贫地脱贫，通过产业项目投资落地，振兴乡村经济，以增加贫困户经济收入脱贫、稳定贫困地区人口就业、项目分红等多种方式，将企业项目植入脱贫攻坚战中。

上述提到的是湖北省运鸿集团（以下简称“运鸿集团”）实施精准扶贫项目模式。据了解，运鸿集团聚焦以光伏科技农业带动产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等多种方式，以行动践行企业责任。

2019年3月，运鸿国际董事局主席李玉保代表集团向湖北省黄冈市武穴市田家镇精准扶贫爱心超市捐赠20万元。同年4月，运鸿集团深入武汉社会福利院慰问，现场捐款捐物，帮助和推动建立老年大学，帮助建设福利院文娱设施。另外，在当天的联谊会上，运鸿集团为福利院老人们捐赠了钢琴、笔记本电脑、投影仪等乐器和办公学习用品。

2019年4月，运鸿集团与襄阳市南漳县政府签订1.3亿元精准扶贫优质农产品购销合同以及有机农产品购销协议,并为安置点贫困户送去了粮油和药品等生活物资。

运鸿集团相关负责人表示，签约后公司以高于市场价2到4毛钱的价格,向南漳县农民收购包含:苦瓜、香菇、葛根、黄瓜、西红柿及中药材等农产品,并在活动现场,为园家湾安置点贫困群众无偿捐赠了价值15万元的粮油、药品、生活物资等。

2019年5月，运鸿集团设立“四川(中国)运鸿壹元助残基金”，并设立残疾人就业培训中心，该项目辐射了当地约300万残疾人口。

2019年10月，运鸿集团又与湖北省扶贫基金会达成捐赠协议，捐赠1000万元现金用于10个贫困村的补短板工作。

在湖北省武穴市田家镇铸钱炉、韩垸、马口等3个村，通过开展荒山荒地流转650亩，投资7亿元，第一批在铸钱炉村建设了占荒地150亩，屋上光伏发电，屋内加工农副产品，为128户精准扶贫户因地就近安排就业，推动更多的贫困群众获得持续稳定的收入。

此外， 在落实精准扶贫的教育扶贫上，2020年8月,运鸿集团向武穴市教育发展基金会捐资500万元，并设立李玉保扶贫助学基金，为大别山革命老区家庭经济困难学生共圆读书梦，以此推进武穴教育事业的均衡发展。（许维娜）

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