从5纳米芯片联合研发看手机厂商如何引领产业创新

进入5G商用时代，为在同质化竞争中取得优势，国产手机厂商纷纷寻求破局之道。

国内手机厂商vivo则通过“联合研发”模式，与三星合作推出了采用5纳米制程的移动处理器Exynos 1080。据了解，Exynos 1080是三星采用目前业内先进的5nm EUV FinFET工艺的旗舰级移动处理器。这也是继Exynos 980之后，vivo与三星联合研发的第二款移动处理器。

12月16日，vivo还宣布，其旗下即将发布的X60系列旗舰手机也将成为搭载该芯片的首发机型。vivo方面表示，在联合研发的过程中，vivo能够利用自身对消费者的认知，引导芯片厂商转向以消费者需求为导向的路线，也让自身在5G市场的竞争中积累了先发和差异化优势。

强强联手 打造5纳米芯片

早在5G商用时代之初，vivo就通过与三星联合研发，推出了双模5G AI芯片Exynos 980，并在5G商用初期的关键时间窗口，获得先发优势，推出5G手机，同时也为消费者提供更多5G手机选择，在很大程度上推动整个5G产业的普及和发展。

据了解，在Exynos 980的研制过程中，三星作为在半导体领域拥有近30年经验的厂商，通过自身的芯片开发能力和产业链整合能力赋予了Exynos 980卓越的通信能力和AI性能。而vivo作为长期深耕于消费电子的终端厂商，通过多年来对用户使用场景和真实需求的洞察，让Exynos 980为用户提供了高性能、多场景的5G使用体验。

在新一代5纳米芯片的研发过程中，vivo再次与三星展开了全方位、全过程的联合研发。早在去年6月，vivo就投入了超过50人的技术专家团队，与三星共同定义旗舰配置。在整个联合研发期间，vivo投入总计超过1400名技术工程师轮流驻场，共计解决超过1.3万个软件层面问题和超过1000个硬件层面问题。

据了解，作为手机厂商，为了让芯片一出炉就能解决核心痛点，vivo每周都会在技术会议上与三星细扣芯片的各个模块和技术细节，形成超过1万项技术点检规格。

例如，5G手机在使用过程中，功耗偏高一直是消费者最关注的问题之一。为了从源头上解决问题，此次研发选择了先进的5nm EUV（极紫外光刻）工艺和ARM最近的A78+G78架构组合。据测算，同等计算能力下，比上一代芯片节省15%功耗。

近年来，手机芯片的工艺制程技术在向10nm、8nm、7nm、5nm不断进步，更先进的制程意味着在单位面积上能够集成的晶体管数量更多， 5nm制程最多可实现每平方毫米集成过亿个晶体管，带来性能的提升和功耗的降低。

还有消费者最关心的信号问题，为了兼顾传输速度和覆盖能力，Exynos 1080集成了三星5G NSA/SA双模调制解调器，该调节器支持最高5.1Gbs的下载速度，同时支持5G NR Sub-6和毫米波两种频段，让消费者在任何场景下都能获得良好的网络体验。

软硬结合 打造全新5G生态

在联合研发的旗舰移动处理器Exynos 1080发布后一周，vivo的全新交互系统OriginOS也正式亮相。

作为一家主打差异化路线，同时以消费者需求为驱动的公司，vivo凭借X系列的影像能力，吸引了众多用户。

在Exynos 1080的设计过程中，vivo也将自身在影像、性能等方面的积累注入其中。在影像方面，vivo摄像专家团队在分析了全系列用户的使用情况和反馈信息后，针对夜景和运动视频中极易影响视频的鬼影、噪声等维度，为Exynos 1080增加了硬件级时域降噪模块，帮助用户在摄像过程中完成速度更快、效果更加的降噪处理。

同时， vivo为Exynos 1080构建了“AI+影像”组合，其衍生出AISP架构，让手机在原始RAW域上便可通过机器学习智能调节各项参数至最佳值。

在游戏场景中，针对用户最关心的卡顿问题，vivo在Exynos 1080三集群CPU系统中，通过采用不同级别CPU组合方式，让游戏中处理器的算力相对均衡。Exynos 1080同时支持解析RGB 10bit的画面和动态帧率自适应等技术。

vivo方面还表示，结合软件端新推出的操作系统OriginOS，搭载Exynos 1080的X60系列整体性能将更加强大。以影像场景为例，硬件端Exynos 1080的时域降噪模块确保拍摄中画面清晰、稳定，当图片输出后，软件端OriginOS通过AI算法分析，让用户能够一键完成视频、Vlog的剪辑。

可以预见，即将发布的X60系列，将推动vivo高端市场布局的进一步发展。 （记者夏晓伦）

(责编：毕磊、夏晓伦)