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前十一月人身险保费收入三点一万亿元(权威发布)

大病保险覆盖十亿多城乡居民

2020年12月17日06:15  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京12月16日电 （记者屈信明）记者从16日举行的国务院政策例行吹风会上获悉：党的十八大以来，人身保险业保持平稳较快发展，在保障民生、促进消费、服务实体经济等方面发挥了重要作用。我国已是全球第二大保险市场，现有90家人身险法人机构，今年1—11月人身险保费收入3.1万亿元，占保险业的74.1%，同比增长7.4%；人身险公司总资产近20万亿元。

　　银保监会副主席黄洪介绍，目前我国有3亿人购买长期人身险保单，被保险人接近6亿人，商业人身保险覆盖面达42.7%，风险保障总额超1000万亿元。前三季度，城乡居民大病保险覆盖10亿多城乡居民，大病保险参保患者实际报销比例平均提高14个百分点。截至11月末，人身险公司资金运用余额18.5万亿元，占全行业的88.3%，其中绝大部分为长期资金，为实体经济发展提供长期稳定资金来源。

　　黄洪介绍，商业健康保险快速稳定发展，保费收入由2012年的863亿元增长到2019年的7066亿元，年均复合增长率超30%。到今年11月末，商业健康保险保费收入7641亿元，同比增16.4%；赔付支出2531亿元，同比增22.4%。下一步将加大对商业健康保险宣传力度，提高商业健康保险覆盖面；鼓励推出长期健康保险，鼓励把目录外合理医疗费用作为商业健康保险保障责任范围；加强健康保险与健康管理融合，从“保疾病”到“促健康”。

　　黄洪说，我国商业养老保险市场与发达国家相比仍较为滞后。到今年三季度末，我国养老年金保险原保费收入551亿元，在人身保险原保费收入中仅占2.1%。下一步，将加快发展专业化经营市场主体，支持设立养老保险公司、养老金管理公司等专业机构；支持境外资本参股设立各类养老保险机构，支持外资保险公司经营商业养老保险业务；加大养老保险产品创新，开展专属商业养老保险试点，提供更加灵活的养老金积累和领取服务。

　　银保监会人身保险监管部主任陈映东说，截至2019年底，全国有14家保险公司参与了15个省份35个城市的长期护理保险项目，覆盖人群超过5000万。银保监会将加强与国家医保局沟通合作，支持保险公司积极参与长期护理保险试点，并要求保险公司加强数据分析和经验积累，合理设计保障方案，科学核定成本费用，严禁低于成本价恶性竞争行为。

　　保险资金规模快速增长，投资领域不断拓宽，越来越受到社会关注。银保监会保险资金运用监管部主任袁序成介绍，截至2020年10月末，保险资金通过债券、股票和非公开市场投资为实体经济融资18万亿元。下一步，银保监会将支持保险资产管理公司发起设立长期限的产品，根据实体经济的融资需求创新产品形式，丰富长期资产市场；简化保险资产管理公司行政许可项目，推进资产支持计划注册制改革。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月17日 07 版）
(责编：郝江震、白宇)
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