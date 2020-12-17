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黑龙江粮食生产十七连丰

颗粒归仓保增收

本报记者  方  圆

2020年12月17日06:18  来源：人民网－人民日报
 

　　正值冬季，耕耘一整年的黑土地进入了“冬眠期”。近日公布的2020年全国粮食生产数据显示，黑龙江全省粮食作物种植面积达到21657万亩，实现十七连丰，为保障国家粮食安全作出了重要贡献。

　　黑龙江今年的丰产丰收来之不易——春耕时期遭遇新冠肺炎疫情冲击，秋收时节又遇上几次台风。“种了这么些年地，没想到东北也有大台风天，还赶上收割季，眼看着地里的稻子要受灾，我整个人都蒙了！”北大荒新华分公司临江管理区种植大户刘洋告诉记者，自家的300亩水稻田大部分是低洼地，地势低，易内涝，当时急得不行。

　　“赶紧抢收吧！虽说现在成熟度差了点，可一旦倒伏，就可能绝产，咱得做到应收尽收。”一筹莫展之际，管理区主任高景波赶到刘洋家里，替他拿了主意。

　　“我就一台收割机，收不完咋办？”刘洋依然不放心。

　　“别担心，针对你们这样的受灾户，分公司统一调度机械设备帮着一起抢收，正往地里去呢！”高景波的一番话给刘洋安了心。到地里一看，20台大型收割机正在作业，没有受灾的种植户纷纷冒雨赶来帮忙，黑土地上一片忙碌景象，让刘洋心头涌上阵阵暖意。

　　不到两天时间，167吨水稻颗粒归仓。抢收结束的第二天，田地就被彻底淹没。

　　面对新冠肺炎疫情、洪涝灾害等冲击，黑龙江省出台《关于应对新型冠状病毒肺炎疫情支持农业稳产保供的意见》，提出10条稳产保供给扶持政策。春耕前，提前释放玉米、大豆生产者补贴政策信号，引导农民合理调整种植结构。省财政还安排1.2亿元支持水稻集中浸种催芽，1亿元支持农资企业复工复产，2500万元支持病虫防治监测点建设。在台风造成局地农作物倒伏后，为提高机收效率，确保颗粒归仓，省财政又及时下拨1.7亿元用于玉米和水稻收获机械改装补贴。

　　“通过高质量备耕、高标准春耕、精细化田管、高效率抢收，克服了连续几次的台风影响。”黑龙江省农业农村厅厅长王金会说，“省市县乡四级共派出1000多个专家指导组、3.5万人次深入一线工作，其中省农业农村厅的31个工作组，到田间地头解决农民在秋收生产中遇到的农机调配、晾晒等困难。”

　　据悉，黑龙江全省今年粮食总产量达到1508.2亿斤，占全国总产量的11.3%，比2019年增加7.6亿斤，占全国增量的6.7%。

　　黑龙江省农业农村厅副厅长李连瑞表示，种植业的丰收，也带动了农民的增收。前三季度，黑龙江省第一产业增加值963.8亿元，同比增长2.9%，高于全国0.6个百分点；全省农民人均收入实现9907元，同比增长6.3%，高于全国平均增速0.5个百分点。


　　《 人民日报 》（ 2020年12月17日 10 版）
(责编：郝江震、白宇)
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