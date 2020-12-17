民营企业迎来高质量发展新机遇（新知新觉）

党的十九届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》（以下简称《建议》）提出：“加快发展现代产业体系，推动经济体系优化升级”，为此要“提升产业链供应链现代化水平”。产业链供应链是大国经济循环畅通的关键。提升产业链供应链现代化水平，对企业而言意味着巨大的发展机遇。在这一进程中，民营企业完全可以抓住机遇、奋发有为，努力实现高质量发展。

产业链的构建是一个复杂的过程，不仅涉及整个产业的上下游关联，而且涉及与产业高度相关的生产链、企业链、资金链、人才链、技术链、供应链、服务链、市场链等。产业链供应链的现代化，说到底就是要实现上述诸多部分、环节和关系的现代化。围绕如何提升产业链供应链现代化水平，《建议》提出保持制造业比重基本稳定、分行业做好供应链战略设计和精准施策、锻造产业链供应链长板、完善国家质量基础设施、优化区域产业链布局、补齐产业链供应链短板、优化产业链供应链发展环境、加强国际产业安全合作等重大举措。“十四五”时期，民营企业应抓住新机遇，以大作为求大发展。

与国有企业在竞争与合作中实现共赢。产业链的重要基础是生产链，生产链的基本载体是企业链。企业链是产业发展过程中上下游产需连接的基础要件。产业链现代化建设还需要人才链、资金链、技术链、流通链、服务链等方方面面的有机联系与配合。提升产业链供应链现代化水平，需要国有企业、头部企业当好领头雁，同时考虑把更多可以分解的产品、零部件等分包给其他企业特别是中小微企业、民营企业进行配套生产和加工。民营企业特别是中小微民营企业，要有主动当好配角的理念和精神，积极与国有企业在竞争与合作中实现共赢。

大力推进技术创新。技术链是产业链供应链的核心组成部分，技术创新是提升产业链供应链现代化水平的关键。应注重推进先进实用技术创新，以此形成能够有效接续高新技术落地生根的多层次技术链，构建以高新技术为支撑的现代化产业链供应链。科技进步日新月异，民营企业需要跟上时代步伐，在强化技术研发和创新投入的同时，主动拓展技术创新思路和方法，不断进取、有所作为。主动拥抱大数据、云平台，尤其是学会用好“互联网+”，并以此为契机用数字技术为企业的生产链、技术链、管理链、流通链、服务链、市场链赋能。既要勇于设想和拓宽实用技术创新的领域和范围，又要敢于设想和参与高新技术的创新和实践，以科技为支撑努力实现高质量发展。

加强人才队伍建设，提升产品和服务质量。民营企业应从偏重于“挖人才”转到高度重视发现人才、培养人才和进一步用好人才上来，完善激励创新的企业制度，进一步加强创新型、应用型、技能型人才培养，成为人才蓄水池，留住并吸引更多勇于创新创业的人才。此外，民营企业还应努力提升产品和服务质量，用高质量产品和服务赢得更多市场认同和社会认可，并赢得更优质的投资支持；加强现代企业制度建设，扩大企业规模，提升企业发展质量，使企业在提升产业链供应链现代化水平中发挥更大作用、获得更大发展。

（作者为中国社会科学院研究员）

《 人民日报 》（ 2020年12月17日 09 版）

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