主要工农业产品供应充裕 物价平稳运行基础较为坚实

本报北京12月16日电 （记者赵展慧）16日，国家发改委召开例行新闻发布会回应近期热点经济问题。国家发改委新闻发言人孟玮表示，当前，我国主要工农业产品供应充裕，物价保持总体稳定运行的基础较为坚实，预计短期内物价涨幅仍将处于较低水平，总体上将保持平稳运行。

从CPI（居民消费价格指数）看，11月份，CPI同比下降0.5%，较上月回落1个百分点，1—11月累计上涨2.7%。发言人表示，前期推动物价上涨的食品价格从高位明显回落，是导致CPI由升转降的主要原因。11月份，食品价格对CPI环比降幅的拉动比例约85%，其中，秋菜大量上市供应充足，鲜菜价格环比下降5.7%；生猪生产供应逐月恢复，猪肉价格环比下降6.5%。剔除食品和能源价格的核心CPI保持平稳运行，11月份同比上涨0.5%，1—11月份累计上涨0.9%。

元旦、春节是重要民生商品的传统消费旺季，受“节日效应”影响，物价可能出现阶段性上涨。发言人分析，由于生猪生产供应持续恢复、蔬菜整体供应充足，预计节假日期间的价格涨幅不大。为确保元旦、春节期间重要民生商品供应和价格基本稳定，下一步国家发改委将会同各地区各部门做好强化价格监测预警、加强储备调节、开展市场巡查、兜住民生底线4方面重点工作。

从PPI（工业生产者出厂价格指数）看，11月份PPI同比下降1.5%，降幅较上月收窄0.6个百分点，当月环比上涨0.5%，主要受煤炭、钢铁等价格上涨所致。正值供暖季，煤炭价格上涨备受关注。发言人回应表示，今年冬季，受电力、钢铁、建材等行业用煤需求旺盛、气温偏低采暖用煤有所增长影响，煤炭需求较前几年增加较为明显，综合各方面情况来看，目前煤炭市场供需总体平衡，今冬明春煤炭供应有保障。

据介绍，由于电厂主要使用的是年度中长期合同采购的煤炭，因此目前煤价总体是稳定的。从监测情况看，目前80%以上的煤炭供应执行的都是煤炭中长期合同，交易价格在每吨540—550元之间，剩下小部分市场煤的价格上涨，不会影响民生用煤保障。同时，国家发改委从7月份就开始组织冬煤夏储，加强协调调度，组织晋陕蒙等煤炭主产区的大型煤矿科学合理组织生产，发挥好煤炭中长期合同的稳定器作用，加强煤炭运输保障，较好地保障了社会用煤需求。

发言人还介绍了京津冀、长三角、粤港澳大湾区城际和市域（郊）铁路建设规划和进展。国家发改委结合“十四五”规划研究，提出拟将三大区域城际和市域（郊）铁路作为重大工程纳入“十四五”规划，整体推进建设。三大区域“十四五”期间计划新开工城际和市域（郊）铁路共1万公里左右，到2025年，基本形成城市群1—2小时出行圈和都市圈1小时通勤圈，轨道上的京津冀、长三角和粤港澳大湾区要基本建成。

《 人民日报 》（ 2020年12月17日 10 版）

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