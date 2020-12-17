2020造车新势力迎分水岭

本报记者 赵语涵

2020年关将近，在这极特别的一年里，中国造车新势力迎来了发展的分水岭。一边是风光无限的新势力头部“四小龙”：蔚来从生死线翻身，市值接连上涨超越通用、宝马；理想、小鹏前后脚赴美上市，市值看涨；威马融资100亿元，拟登陆科创板。而在分水岭的另一边，博郡、赛麟、拜腾、前途、长江汽车等滑向破产边缘，或将黯然退场。新冠肺炎疫情“黑天鹅”加速了造车新势力的市场洗牌，而业内认为，新势力上半场的量产之争已近尾声，下半场的技术之争正拉开大幕。

头部“四小龙”上演逆势翻盘

去年年底从蔚来离职后，王亮（化名）坦言后悔。和他一样，去年离开这家新势力的很多人都没有想到，今年的蔚来能够如此逆势翻盘。

截至12月15日美股收盘，蔚来市值高达679.75亿美元，超越宝马、通用等老牌车企。根据最新数据，蔚来11月共交付新车5291台，继10月后再超5000台，连续第四个月创品牌单月交付数新高。前11个月，蔚来累计交付36721台，同比上涨111.1%。

进入2020年，处在悬崖边上的蔚来先是通过几轮融资和总部落户合肥获政府百亿元注资拿到了救命钱，而后新车销量不断飘红，毛利率由负转正，完成自我救赎。

与蔚来一样逆势翻盘的还有小鹏。小鹏紧跟理想脚步赴美上市，在最近一波新能源股价上涨大潮中也有不小的收获，销量方面也持续飘红。其中，理想ONE在11月交付4646辆，环比10月增长25.8%，再创单月交付量纪录，1月至11月，理想ONE已累计交付26498辆；小鹏11月总交付量达到4224台，同比增长342%，创2020年新高，1至11月累计交付21341台，同比增长87%。

除了新势力三兄弟，威马也占据“四小龙”中的一席。12月初，威马宣布完成总额100亿元人民币的D轮融资，并表示筹备科创板上市计划。

PPT造车军团黯然退场

与头部“四小龙”风光无限相反，一批尚未跨过量产门槛的PPT造车军团却在2020年身陷破产泥淖，或将黯然离场。

去年，新能源市场竞争日趋激烈、国家补贴退坡等影响已经给仍未实现量产的车企敲响警钟。而跨入2020年，疫情“黑天鹅”以及国产特斯拉“狼来了”效应给新势力带来更大冲击。

今年6月末，身陷债务、欠薪等危机的拜腾汽车传出消息，公司将于7月起暂停中国区全部业务。拜腾北美和德国办公室也被曝已根据当地法律，启动破产申请程序。

滑向退场的不仅有拜腾，博郡汽车也于6月宣告造车失败，自6月15日起全员待岗，每月仅发放生活费。

曾含着“金钥匙”出生、获知名富豪李嘉诚投资的长安汽车也走向了悬崖边。12月初，长江汽车被曝已公开招募投资人，进行破产重组。

谈到一批新势力的退场，汽车专家张弛表示：“大部分倒下的造车新势力都是车出来得慢了，就抢不到先机、融不到钱。另外就是车的定位有问题，比如长城华冠定位高端跑车，根本没有太多市场。有些造车新势力没有效率，还有部分企业融资能力太弱。”

下半场技术之争大幕开启

“整个市场中最早把车造出来的几家现在都活着，除了头部的几家，还有零跑、哪吒等瞄准低线市场的玩家。”张弛说。随着新势力头部车企销量日趋稳定上升，新势力上半场的量产之争已近尾声。下半场，等待新势力的或将是一场技术大战。

竞争远未结束，在实现量产后，提升车辆品质和技术含量将是一场持久战。而在造车之外，新势力车企也转向充电设施、自动驾驶、电池技术等领域。

在今年的北京车展上，蔚来发布NIO OS 2.7.0及NOP领航辅助功能。据知情人士透露，蔚来自研的芯片或将会在2020 NIO DAY上公布，这意味着蔚来将成为继特斯拉后第二个自主研发自动驾驶芯片的车企。

而在自动驾驶技术方面，小鹏汽车成为与特斯拉水平最接近的造车新势力。在自动泊车功能中，小鹏在自动泊车中的场景数量、识别率超过特斯拉Model 3。

理想也曾在美股上市之时坦露自己在自动驾驶等技术上的野心。创始人李想曾表示，希望未来理想还是一家“自动驾驶等智能技术的提供商”。

不过，在头部造车新势力逆转翻盘的同时，传统巨头和国内自主品牌也已杀入新能源汽车市场。如何在销量和技术上应对更多对手的挑战，将是车企的新课题。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)