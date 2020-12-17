疫情期间美国自中国进口大增

新华社华盛顿12月15日电（记者 许缘 高攀）据美国媒体日前报道，受新冠疫情影响，长期居家的美国消费者大量抢购中国制造的商品，美国自中国进口大幅增长。

《纽约时报》的相关报道指出，尽管美国政府对华实施关税等贸易限制，但几乎没有迹象表明供应链正在重返美国。今年早些时候，美国一些政客曾扬言疫情将使美国减少对华贸易依赖，实际情况则恰恰相反。

据市场研究机构埃信华迈公司的美国海关数据汇编，今年前10个月的贸易数据显示，美国从中国大量进口消费电子产品，以及口罩等应对疫情的个人防护装备。

彼得森国际经济研究所高级研究员玛丽·洛夫莉说，中国实现经济快速复苏，并成为美国在疫情期间进口产品的主要来源。她预计，今年美国进口总额将低于2019年，但中国占美国总进口的份额可能会增加。

“简单乐趣”玩具公司首席执行官杰伊·福尔曼认为，事实证明中国能够比其他任何国家更快、更有效地应对疫情，而且中国仍然拥有世界上最好的生产供应链。

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