疫情期间美国自中国进口大增

新华社华盛顿12月15日电（记者 许缘 高攀）据美国媒体日前报道，受新冠疫情影响，长期居家的美国消费者大量抢购中国制造的商品，美国自中国进口大幅增长。
《纽约时报》的相关报道指出，尽管美国政府对华实施关税等贸易限制，但几乎没有迹象表明供应链正在重返美国。今年早些时候，美国一些政客曾扬言疫情将使美国减少对华贸易依赖，实际情况则恰恰相反。
据市场研究机构埃信华迈公司的美国海关数据汇编，今年前10个月的贸易数据显示，美国从中国大量进口消费电子产品，以及口罩等应对疫情的个人防护装备。
彼得森国际经济研究所高级研究员玛丽·洛夫莉说，中国实现经济快速复苏，并成为美国在疫情期间进口产品的主要来源。她预计，今年美国进口总额将低于2019年，但中国占美国总进口的份额可能会增加。
“简单乐趣”玩具公司首席执行官杰伊·福尔曼认为，事实证明中国能够比其他任何国家更快、更有效地应对疫情，而且中国仍然拥有世界上最好的生产供应链。
国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】
国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】
国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0% 人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】
国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力 人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】