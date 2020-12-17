人民网>>财经

知乎十年：“向上”还是“向下”

陶凤

2020年12月17日07:55  来源：北京商报
 

　　“2011-2020是怎样的十年？”知乎给出了“向上”的答案。

　　近日，知乎联合多家媒体共同发布了一支2011-2020大事记短片《向上的答案》。通过盘点知乎上时事、科技、航天、体育、文娱等不同领域的年度热门讨论，多元化呈现过去十年间中国乃至世界的变化、用户情绪地图和价值观变迁。

　　看起来，知乎很在意自己的十年。早在短片上线前，知乎官微就发布了一条带有#知乎十周年特别企划#关键词的微博，不少人才惊闻“知乎原来十年了”。随之而来则是更大的疑惑：十年之前，没人认识知乎，而十年之后，认识知乎竟然越来越难了。从那个邀请注册制的高端问答内容平台，发展到现在很难用标签去定义的庞大社区，知乎变得面目全非。

　　知乎想做小而美，但并不坚定。刚开始的知乎，邀请制之下门槛极高，李开复、徐小平等大佬入驻，垂直领域专业人士层出不穷，精英的标签明显。后来的知乎，广开大门，门槛降低后开始“变异”，随着用户数量几何级增长，知乎成了“筐”，啥都能装。

　　大开放之后，用户下沉，问答领域从人文科技扩展到情感，市井气重了，知识味淡了。有人抖机灵，有人讲故事，知乎也在这样一种不断的自我“背叛”中成长。十年里的前五年，知乎一直不紧不慢，想做自己想守住核心用户。十年里的后五年，商业化提速，融资也水到渠成，知乎混进了互联网最豪华的朋友圈，然后希望自己从独角兽变成巨兽。

　　知乎不是乌托邦，也不是理想国。知乎想用直播、圈子、网文、视频去摆脱曲高和寡，可用这些新板块拼凑出来的知乎，到底又是谁呢？从一个小众的精英社区，到大众的喧哗广场，与知乎商业化齐头并进的，是知乎会赚钱之后的争议。这些争议让老用户不适、新用户迷茫。

　　曾经的锋芒变得模糊，如今的印象变得复杂，新板块与以往知乎的主要形象有反差，究竟是颠覆自己，还是模仿别人？是一路向北，还是找不到北？不管知乎尝试什么样的跨界与出圈，好像都没有回答如何让用户、内容、商业持续形成良性循环的问题。

　　知乎为什么会这样？在创始人周源身上，能找到一个取巧的“答案”。有人说理科男信奉“看到而相信”，总希望通过技术为世界做贡献。而文科男则“因为相信而看到”，致力于用文字、用思想去改造世界。当程序员、记者，文理标签都贴在周源一个人身上的时候，知乎也在成为和周源一样的矛盾体。

　　上线十年，知乎给出“向上的答案”寓意越难越燃、相伴成长。若以启迪心智、探索未知之名考问知乎，它将不得不面对沉沦的窘境，把“向下的问题”抛给自己。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】

财经

国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】

财经

国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】

财经

国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】

财经

税费“减法”换效益“加法” 民营企业跑出“加速度”　　编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved