知乎十年：“向上”还是“向下”

“2011-2020是怎样的十年？”知乎给出了“向上”的答案。

近日，知乎联合多家媒体共同发布了一支2011-2020大事记短片《向上的答案》。通过盘点知乎上时事、科技、航天、体育、文娱等不同领域的年度热门讨论，多元化呈现过去十年间中国乃至世界的变化、用户情绪地图和价值观变迁。

看起来，知乎很在意自己的十年。早在短片上线前，知乎官微就发布了一条带有#知乎十周年特别企划#关键词的微博，不少人才惊闻“知乎原来十年了”。随之而来则是更大的疑惑：十年之前，没人认识知乎，而十年之后，认识知乎竟然越来越难了。从那个邀请注册制的高端问答内容平台，发展到现在很难用标签去定义的庞大社区，知乎变得面目全非。

知乎想做小而美，但并不坚定。刚开始的知乎，邀请制之下门槛极高，李开复、徐小平等大佬入驻，垂直领域专业人士层出不穷，精英的标签明显。后来的知乎，广开大门，门槛降低后开始“变异”，随着用户数量几何级增长，知乎成了“筐”，啥都能装。

大开放之后，用户下沉，问答领域从人文科技扩展到情感，市井气重了，知识味淡了。有人抖机灵，有人讲故事，知乎也在这样一种不断的自我“背叛”中成长。十年里的前五年，知乎一直不紧不慢，想做自己想守住核心用户。十年里的后五年，商业化提速，融资也水到渠成，知乎混进了互联网最豪华的朋友圈，然后希望自己从独角兽变成巨兽。

知乎不是乌托邦，也不是理想国。知乎想用直播、圈子、网文、视频去摆脱曲高和寡，可用这些新板块拼凑出来的知乎，到底又是谁呢？从一个小众的精英社区，到大众的喧哗广场，与知乎商业化齐头并进的，是知乎会赚钱之后的争议。这些争议让老用户不适、新用户迷茫。

曾经的锋芒变得模糊，如今的印象变得复杂，新板块与以往知乎的主要形象有反差，究竟是颠覆自己，还是模仿别人？是一路向北，还是找不到北？不管知乎尝试什么样的跨界与出圈，好像都没有回答如何让用户、内容、商业持续形成良性循环的问题。

知乎为什么会这样？在创始人周源身上，能找到一个取巧的“答案”。有人说理科男信奉“看到而相信”，总希望通过技术为世界做贡献。而文科男则“因为相信而看到”，致力于用文字、用思想去改造世界。当程序员、记者，文理标签都贴在周源一个人身上的时候，知乎也在成为和周源一样的矛盾体。

上线十年，知乎给出“向上的答案”寓意越难越燃、相伴成长。若以启迪心智、探索未知之名考问知乎，它将不得不面对沉沦的窘境，把“向下的问题”抛给自己。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)