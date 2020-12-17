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A股频现“换帅”：年内574股新聘董事长

刘凤茹

2020年12月17日07:56  来源：北京商报
 

　　作为公司一把手，稳定“军心”是董事长的职责所在。对于一家公司来说，人事变动时有发生，而“换帅”更是常有之事。据Wind统计，截至12月16日，年内A股上市公司共有574股新聘了董事长。除了正常的人事更迭外，北京商报记者注意到，这些“换帅”个股中，不乏皖通科技等公司出现董事长“走马灯”式更换的情形。

　　574股更换董事长

　　据Wind统计，截至12月16日，年内共有574股董事长换新。

　　上市公司“换帅”最近的案例为海南橡胶。据海南橡胶公告显示，公司于2020年12月13日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，艾轶伦当选为公司第五届董事会董事长，任期与第五届董事会同步。

　　放到A股市场，海南橡胶“换帅”只是一个缩影。除了海南橡胶之外，进入12月以来，辰安科技、南方汇通、星光农机、智慧能源、石化机械等25股均新聘董事长。

　　据星光农机公告，12月9日公司召开第四届董事会第一次会议，选举顾一峰担任公司第四届董事会董事长，任期为三年。同日，另一家上市公司*ST夏利发布公告，同意选举廖家生为第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。

　　在著名经济学家宋清辉看来，大部分上市公司董事长变更属正常人事更迭或者公司转型需要。

　　诸如中国电研，因控股股东中国机械工业集团有限公司工作安排，秦汉军于今年4月2日辞去公司董事、董事长及法定代表人职务。4月3日，章晓斌接棒秦汉军，履新中国电研董事长。

　　特宝生物变更董事长同样属于正常人事变更的情况。据特宝生物公告显示，公司于2020年8月31日召开第七届董事会第十九次会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》，同意选举公司董事/总经理孙黎为第七届董事会董事长。在孙黎之前，兰春任特宝生物董事长之职。由于工作原因，兰春申请辞去董事长及董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员等职务。

　　56股年内频繁“换帅”

　　北京商报记者注意到，还有不少公司董事长变换犹如“走马灯”一般。

　　据Wind统计，今年新聘董事长的574股中，有56股出现频繁更换董事长的情形。

　　皖通科技算是其中的典型案例。今年3月5日，皖通科技发布公告称，3月4日召开的第五届董事会第二次会议审议了《关于罢免公司第五届董事会董事长周发展先生的议案》，罢免理由为，周发展在任期间未能清晰规划公司战略发展路径，不能胜任公司董事长职务。而这距离周发展担任皖通科技董事长尚不足一年的时间。

　　周发展被罢免之后，廖凯于3月10日被选举为皖通科技第五届董事会董事长。任职两个月之后，廖凯因工作调整原因辞去公司董事长职务。廖凯闪辞后，李臻选举成为公司第五届董事会董事长。因短期内频繁更换董事长，皖通科技曾收到深交所的关注函。

　　皖通科技并不算孤例，ST圣莱、*ST鹏起同样频繁更换董事长。

　　今年7月15日，ST圣莱公告，公司董事会于近日收到公司董事长、董事张海洋的书面辞职报告。因个人原因，张海洋申请辞去所担任的ST圣莱第四届董事会董事长、董事职务，同时辞去公司董事会专门委员会相应职务。张海洋辞职后，不在公司担任其他职务。

　　ST圣莱7月31日召开第四届董事会第十九次会议，董事会一致同意选举周远征为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　然而，在ST圣莱董事长的位子坐了还不到两个月，周远征便以工作原因为由辞去包括董事长在内的一切职务。随后，宋骐接棒周远征，成为ST圣莱的新任董事长。

　　资深证券市场评论人布娜新表示，对于更换董事长的个股，要具体问题具体分析。如果是本身就存在一定问题的企业，更换董事长，让更有能力的人才来管理，可能会促使公司更加良性运作。

　　在投融资专家许小恒看来，对于本身经营就出现问题的企业来说，频繁的人事更迭对业务影响多半是负面偏多。

　　ST股占71席位

　　据Wind统计，年内“换帅”的574股中，有71股为ST股，包括*ST拉夏、*ST刚泰、*ST安通、*ST环球等个股。

　　许小恒坦言，这足可见这些企业“换帅”背后，多股背负着经营压力。

　　以*ST拉夏为例，该公司是一家定位于大众消费市场的多品牌、全渠道运营的时尚集团。自2017年在A股上市以来，*ST拉夏归属净利润持续走低，2019年更是巨亏逾20亿元。

　　经营重压下，邢加兴以个人原因为由，于今年2月3日申请辞去包括*ST拉夏董事长在内的一切职务。董事长之位空缺时，于强曾代为履行董事长职责。一个月后，*ST拉夏聘任陆尔穗为新任董事长。

　　不过，陆尔穗成为一把手后，*ST拉夏的经营并未有所改善。数据显示，拉夏贝尔前三季度实现营业收入约17.41亿元，同比下降69.75%，归属净利润亏损约7.83亿元。根据《股票上市规则》第14.1.1条等相关规定，若公司2020年度经审计的净利润继续为负值，*ST拉夏A股股票交易将可能被暂停上市。

　　关于公司相关问题，北京商报记者致电*ST拉夏进行采访，但对方电话未有人接听。

　　据Wind显示，*ST刚泰、*ST安通、*ST环球3股在今年前三季度实现的归属净利润分别为亏损约6.23亿元、5.48亿元、0.93亿元。对于履新的董事长们来说，同样面临不小的经营压力。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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