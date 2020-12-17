人民网>>财经

23项降成本“清单”兑现 数万亿红利直达实体

部委摸底谋划明年，专家预计将更多用改革方法减税降负

2020年12月17日07:58  来源：经济参考报
 

时至岁末，国家发展改革委等部委对全年降成本“清单”任务完成情况和落地实效展开摸底调研、分析研判，并开始酝酿明年降成本工作的思路。目前来看，今年7月发布的全年23项降成本举措已经悉数落地，全年新增减税降费将超2.5万亿元，再加上降低物流、用能等成本，合计数万亿元降成本红利直达实体。展望明年，业内指出，将更多用改革的方法来向降负要空间，例如通过税制改革来获得减税的进一步空间。

记者获悉，国家发展改革委经济运行调节局日前召开2020年降成本工作部门座谈会，系统梳理和总结了今年以来降成本工作取得的进展和成效，讨论了当前降成本工作面临的难点和问题，商讨了明年工作思路和初步考虑。工业和信息化部、财政部、人民银行等27个降低实体经济企业成本工作部际联席会议成员单位参加会议。

今年7月，在统筹疫情防控和经济社会发展的背景下，国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、人民银行四部门联合印发《关于做好2020年降成本重点工作的通知》，23项重点任务涵盖了税费、物流、融资、用能等多方面减负内容，为全年降成本细化了路径图，明确了任务书。

目前，清单任务已经悉数落地。例如，在减税降费方面，今年以来，财税部门发布实施了7批28项优惠力度大的减税降费措施，其中既有支持疫情防控保供的应急措施，也有帮扶受疫情影响较大困难行业的措施，还有支持企业复工复产的措施，特别是聚焦帮扶小微企业渡过难关，进一步加大税费支持力度。这些政策措施加上去年大规模减税降费在今年形成的翘尾减收，预计全年为企业新增减负超过2.5万亿元。

交通运输部数据显示，今年上半年降低物流成本超过990亿元，超过去年全年。交通运输部副部长戴东昌曾在发布会上表示，通过优化政务办事流程，深入推进交通运输物流简证减费、提质增效，预计今年全年降低物流成本1300亿元以上。

电价是一般工商业、大工业用户最为敏感的生产要素。在前两年分别降低10%的基础上，今年我国再次实施一般工商业电价降低5%政策。与此同时，支持性两部制电价政策、降低5G用电成本等“大礼包”也相继推出。预计全年减免电费超过1100亿元。

在各方面的共同努力下，降成本系列措施落实有力，政策效果正在逐步显现。今年我国各项经济指标能够陆续“转正”，经济持续稳步复苏，离不开降成本发挥的作用。

以市场主体感受最明显、受益最直接的减税降费为例，1-10月，全国新增减税降费22301.61亿元，其中新增减税7461.12亿元，新增降费14840.49亿元。

“总的看，今年为应对疫情实施的减税降费政策，无论绝对额还是相对GDP比重，从世界各国看都是比较大的，”业内权威人士指出，大规模减税降费通过强化阶段性政策，与制度性安排相结合，释放大规模减税降费红利，有效对冲疫情影响，对支持疫情防控、帮助企业渡过难关、促进经济恢复增长发挥了重要作用。

“企业在减税降费、金融支持等助企纾困政策方面的获得感在不断增强，”国家发展改革委新闻发言人孟玮16日指出，调查结果显示，11月反映资金紧张的制造业小型企业占比为42.3%，比上月下降2.6个百分点，是今年以来的低点。

厦门大学中国能源经济研究中心教授孙传旺对《经济参考报》记者表示，今年以来降成本政策的最大特点是“多角度、全方位、强实效、提质量”，既包括了减税降费、金融支持与降低制度成本等宏观层面的政策，也覆盖到了用地、用工、用电、物流以及生产工艺等企业具体成本与细节开支。从运行的成效上看，降成本措施有效对冲了实体企业生产经营所面临的压力，促进了经济社会的整体复苏与平稳运行。

记者了解到，下一步，财政部、税务总局等相关部门将加大指导和督促力度，继续密切关注各行业税负变化，跟踪做好效果监测和分析研判，研究解决地方和企业反映的突出问题，帮助企业用足用好政策，更好地促进企业复工复产和经济平稳运行。

孟玮表示，疫情和外部环境仍存在不确定性因素，一些行业恢复状况还不是很乐观，部分小微企业、出口企业依然面临不少困难。对此，发改委将持续加强跟踪分析，落实落细相关政策，巩固经济恢复的良好势头。

目前，相关部委和地方已经开始研究酝酿明年降成本的工作思路。业内专家指出，预计明年将更多用改革的方法来向降负要空间。

中国财政科学研究院院长刘尚希表示，目前来看，减税降费举措中有一些阶段性的政策安排，今后涉及到体制如何健全的接续问题。减税也应该和税制的完善结合起来，包括社保体制的改革，税收收入制度的改革等，明年要更多通过税制改革来获得减负的进一步的空间。

“未来应适度降低间接税比重，适度提高直接税比重，”清华大学经济管理学院教授、国家统计局原副局长许宪春也指出，适度降低间接税比重，有助于企业降低生产成本，发挥税收公平的作用；有利于前期投入大的新经济企业降低税负，促进新经济企业成长。

“未来继续加大降成本的力度，保障措施有效的前提是良性发展，解决的关键在于进一步优化资源配置，促进要素价格合理化。”孙传旺指出，要运用结构方式与机制体制的转变，从根本上提高效率从而降低成本，拉动经济高质量发展。“最终要通过政策推动将改革红利送到实体企业，提振企业发展信心，增强经济运行内生动力，这才是降成本的最终目的。”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就…【详细】

财经

国家统计局：11月份社会消费品零售总额增长5.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，增速比上月加快0.7个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额35497亿元，增长4.2%。 1—11月份…【详细】

财经

国家统计局：11月份规模以上工业增加值增长7.0%　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长7.0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），增速较10月份加快0.1个百分点。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增…【详细】

财经

国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力　　人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保…【详细】

财经

税费“减法”换效益“加法” 民营企业跑出“加速度”　　编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved