23项降成本“清单”兑现 数万亿红利直达实体

时至岁末，国家发展改革委等部委对全年降成本“清单”任务完成情况和落地实效展开摸底调研、分析研判，并开始酝酿明年降成本工作的思路。目前来看，今年7月发布的全年23项降成本举措已经悉数落地，全年新增减税降费将超2.5万亿元，再加上降低物流、用能等成本，合计数万亿元降成本红利直达实体。展望明年，业内指出，将更多用改革的方法来向降负要空间，例如通过税制改革来获得减税的进一步空间。

记者获悉，国家发展改革委经济运行调节局日前召开2020年降成本工作部门座谈会，系统梳理和总结了今年以来降成本工作取得的进展和成效，讨论了当前降成本工作面临的难点和问题，商讨了明年工作思路和初步考虑。工业和信息化部、财政部、人民银行等27个降低实体经济企业成本工作部际联席会议成员单位参加会议。

今年7月，在统筹疫情防控和经济社会发展的背景下，国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、人民银行四部门联合印发《关于做好2020年降成本重点工作的通知》，23项重点任务涵盖了税费、物流、融资、用能等多方面减负内容，为全年降成本细化了路径图，明确了任务书。

目前，清单任务已经悉数落地。例如，在减税降费方面，今年以来，财税部门发布实施了7批28项优惠力度大的减税降费措施，其中既有支持疫情防控保供的应急措施，也有帮扶受疫情影响较大困难行业的措施，还有支持企业复工复产的措施，特别是聚焦帮扶小微企业渡过难关，进一步加大税费支持力度。这些政策措施加上去年大规模减税降费在今年形成的翘尾减收，预计全年为企业新增减负超过2.5万亿元。

交通运输部数据显示，今年上半年降低物流成本超过990亿元，超过去年全年。交通运输部副部长戴东昌曾在发布会上表示，通过优化政务办事流程，深入推进交通运输物流简证减费、提质增效，预计今年全年降低物流成本1300亿元以上。

电价是一般工商业、大工业用户最为敏感的生产要素。在前两年分别降低10%的基础上，今年我国再次实施一般工商业电价降低5%政策。与此同时，支持性两部制电价政策、降低5G用电成本等“大礼包”也相继推出。预计全年减免电费超过1100亿元。

在各方面的共同努力下，降成本系列措施落实有力，政策效果正在逐步显现。今年我国各项经济指标能够陆续“转正”，经济持续稳步复苏，离不开降成本发挥的作用。

以市场主体感受最明显、受益最直接的减税降费为例，1-10月，全国新增减税降费22301.61亿元，其中新增减税7461.12亿元，新增降费14840.49亿元。

“总的看，今年为应对疫情实施的减税降费政策，无论绝对额还是相对GDP比重，从世界各国看都是比较大的，”业内权威人士指出，大规模减税降费通过强化阶段性政策，与制度性安排相结合，释放大规模减税降费红利，有效对冲疫情影响，对支持疫情防控、帮助企业渡过难关、促进经济恢复增长发挥了重要作用。

“企业在减税降费、金融支持等助企纾困政策方面的获得感在不断增强，”国家发展改革委新闻发言人孟玮16日指出，调查结果显示，11月反映资金紧张的制造业小型企业占比为42.3%，比上月下降2.6个百分点，是今年以来的低点。

厦门大学中国能源经济研究中心教授孙传旺对《经济参考报》记者表示，今年以来降成本政策的最大特点是“多角度、全方位、强实效、提质量”，既包括了减税降费、金融支持与降低制度成本等宏观层面的政策，也覆盖到了用地、用工、用电、物流以及生产工艺等企业具体成本与细节开支。从运行的成效上看，降成本措施有效对冲了实体企业生产经营所面临的压力，促进了经济社会的整体复苏与平稳运行。

记者了解到，下一步，财政部、税务总局等相关部门将加大指导和督促力度，继续密切关注各行业税负变化，跟踪做好效果监测和分析研判，研究解决地方和企业反映的突出问题，帮助企业用足用好政策，更好地促进企业复工复产和经济平稳运行。

孟玮表示，疫情和外部环境仍存在不确定性因素，一些行业恢复状况还不是很乐观，部分小微企业、出口企业依然面临不少困难。对此，发改委将持续加强跟踪分析，落实落细相关政策，巩固经济恢复的良好势头。

目前，相关部委和地方已经开始研究酝酿明年降成本的工作思路。业内专家指出，预计明年将更多用改革的方法来向降负要空间。

中国财政科学研究院院长刘尚希表示，目前来看，减税降费举措中有一些阶段性的政策安排，今后涉及到体制如何健全的接续问题。减税也应该和税制的完善结合起来，包括社保体制的改革，税收收入制度的改革等，明年要更多通过税制改革来获得减负的进一步的空间。

“未来应适度降低间接税比重，适度提高直接税比重，”清华大学经济管理学院教授、国家统计局原副局长许宪春也指出，适度降低间接税比重，有助于企业降低生产成本，发挥税收公平的作用；有利于前期投入大的新经济企业降低税负，促进新经济企业成长。

“未来继续加大降成本的力度，保障措施有效的前提是良性发展，解决的关键在于进一步优化资源配置，促进要素价格合理化。”孙传旺指出，要运用结构方式与机制体制的转变，从根本上提高效率从而降低成本，拉动经济高质量发展。“最终要通过政策推动将改革红利送到实体企业，提振企业发展信心，增强经济运行内生动力，这才是降成本的最终目的。”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)