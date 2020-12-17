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“补血”迫切 15家中小银行候场A股IPO

记者 罗逸姝 向家莹 北京报道

2020年12月17日08:01  来源：经济参考报
 

　　年初至今申万二级银行业指数与沪深300对比

　　数据来源：同花顺

　　近日，银行板块深幅调整，银行ETF份额增速放缓。尽管行业板块短期调整，中小银行“上市潮”热度不减。年内已有四家银行成功过会，目前还有15家中小银行正在IPO候场。业内人士指出，中小银行上市有助于以直接融资的方式补充核心一级资本，同时进一步完善治理体系。

　　银行板块年内跌幅近4%

　　同花顺数据显示，今年前三季度，申万二级银行业指数相比年初下跌12.52%。四季度，银行股迎来修复行情，最近一周则进入回调阶段，截至12月16日收盘，同花顺银行板块下跌0.19%，板块内超半数个股收跌。今年以来，申万二级银行业指数相比年初下跌3.76%，23家上市银行股价相比年初下跌10%以上。不过，年内唯一一家新上市的银行厦门银行，股价累计上涨近24%。

　　随着近期回调，银行板块资金也有所回撤。一方面，银行ETF份额增速显著放缓，截至12月16日，银行ETF份额与12月初相比增幅为11.09%，但相比8日仅增长1.51%。与此同时，北向资金针对银行板块的周内净流出额也达到10.44亿元。

　　对于银行股近期调整，有机构表示，短期来看银行板块部分优质个股估值已达阶段性高位。中信证券研报指出，当前宏观经济环境改善，银行经营基本面环境平稳。10月以来银行板块投资受益于基本面改善及市场风格，但部分优质个股估值达到阶段性高位，年底前市场表现主要依据市场风格。

　　中信建投银行业首席分析师杨荣同样表示，优质银行股估值已经基本上合理，估值溢价难以出现大幅回升，优质银行股出现调整。另一方面，随着系统重要性银行评估办法出台，央行扩大初始名单，股份制银行和大行都将正式成为D-SIBs，也将有附加资本的要求。而再融资摊薄EPS，对现有股东利益构成负面影响。不过，他指出，系统重要性银行评估将提升核心一级资本充足率，对行业中长期影响积极正面。

　　中小银行“上市潮”热度不减

　　尽管银行板块面临短期调整，中小银行“上市潮”热度不减。12月10日，曾经的新三板“盈利王”齐鲁银行成功通过证监会发审会，这也是首家由新三板转板成功的银行。在此之前，厦门银行、重庆银行、上海农商行A股IPO分别于7月16日、8月27日和11月26日成功过会，其中厦门银行已实现上市。

　　证监会最新披露信息，截至目前，除已通过发审会银行外，在A股IPO排队候场银行仍有15家，且全部为地方性中小银行。其中，湖州银行、广州银行和重庆三峡银行审核状态为“已反馈”。兰州银行、大丰农商行、昆山农商行、马鞍山农商行、东莞银行、广州农商行、南海农商行、顺德农商行、瑞丰银行、厦门农商行、药都农商行、海安农商行状态均为预披露更新。

　　在业内人士看来，中小银行上市有助于以直接融资的方式补充核心一级资本，同时进一步完善治理体系。交通银行金融研究中心高级研究员武雯表示，中小银行上市除了以上市直接融资方式充实资本，增加股东的资产流动性外，上市需要进行的股份制改革，也有助于理清公司的产权关系和管理关系，从而向现代化商业银行靠拢。

　　光大证券研究所金融业首席分析师王一峰在接受《经济参考报》记者采访时指出，银行上市可以很好地补充核心一级资本，这对于核心一级资本较为稀缺的中小银行而言无疑是最直接的支持。他同时强调，银行上市融资要综合考虑市场环境、市场资金供求、发行审批节奏等因素。在相对偏强的市况下上市，有利于避免开盘即破发、估值过低的问题。

　　对于上市后银行的估值问题，机构表示，长期仍看好由业绩回暖带来的估值提升。平安证券认为，考虑到今年各家银行均大幅提升了信贷成本以夯实拨备，关注2021年信贷成本释放所带来的业绩弹性，预计2021年上市银行净利润增速将回升至6.3%。

　　中金公司指出，目前银行处于未来五个季度业绩V型反转的起点，处于风险溢价因素反转的起点，处于估值仓位反转的起点。“宏观经济复苏趋势明确，流动性环境亦有利于银行业绩表现。”

　　中银证券表示，近期公布的经济数据显示实体经济正稳步复苏，利好银行资产质量改善，而伴随经济复苏货币政策的边际收敛则有助于缓释息差压力。随着国内经济形势逐步转好，银行板块后续季度配置意愿有望提升。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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