手机银行活跃户达3.5亿 报告称三大隐私最受关注

中国金融认证中心（CFCA）日前发布的《2020中国电子银行调查报告》（下称“报告”）显示，2020年个人网上银行用户比例达59%，同比增长3个百分点，增速持续放缓。同时，个人手机银行用户比例保持较高增速，2020年增幅达到8%，用户比例达71%，同比增长12%，意味着手机银行已成为零售电子银行发展的关键核心。此外，个人微信银行用户比例继续稳步增长，用户渗透率攀升至45%。

数据显示，2020年第三季度我国手机银行活跃用户规模为3.5亿户，环比增长6.1%。截至2019年末，我国农村地区手机银行、网上银行开通数累计8.2亿户和7.1亿户，同比分别增长21.9%和16.4%。

2019年9月份至2020年8月份期间，手机银行APP单机月均有效使用时间为26.3分钟，增长18.4%，增长率与去年相比基本一致。而网上银行单机月均有效使用时间为31分钟，较去年下降5%，目前已经进入瓶颈期。手机银行及微信银行的使用频率较高且较为接近，均有50%以上的用户每周使用2次以上。

报告同时显示，多数用户对电子银行或多或少仍存在着安全性的担忧。其中，支付密码、身份证信息、银行卡密码是用户最关心的三项隐私信息，分别占比55%、54%和51%，远高于其他隐私信息。

相对而言，用户对于生物识别信息（例如面部特征、指纹、声纹等）的敏感度相对较低。用户比较接受银行使用性别、电话号码、年龄等轻度隐私信息以获得银行方面更加好优质的服务；用户认为银行可通过存储记录方便核对、无个人信息泄露、人工客服快速对接等方式保障用户的使用安全感。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)