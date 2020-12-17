再“瘦身”8项内容 2020年版市场准入负面清单出炉

本报讯 12月16日，国家发展改革委、商务部发布了《市场准入负面清单（2020年版）》。新版清单共列入事项123项，相比2019年版清单减少了8项。

据悉，新版清单制定过程中广泛征求了有关部门、各地方政府、有关全国性行业协会及市场主体意见，紧密衔接“放管服”改革最新进展，在保持清单体例架构总体稳定的基础上，对所列事项措施坚持应放尽放、当改则改、审慎增列。

具体而言，新版清单主要作出以下修订：一是放开删减一批事项措施。放开“森林资源资产评估项目核准”“矿业权评估机构资质认定”“碳排放权交易核查机构资格认定”3条措施。根据“放管服”改革进展，删除“进出口商品检验鉴定业务的检验许可”“报关企业注册登记许可”“资产评估机构从事证券服务业务资格审批”“证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格核准”等14条管理措施。及时移出已整合或不符合清单定位的事项措施。二是调整规范部分措施表述。根据行政审批制度改革要求，缩减20条措施管理范围，规范7条备案类措施表述，将5条管理措施转为暂列，修改完善72条措施表述。三是审慎增列少数事项措施。根据《国务院关于实施金融控股公司准入管理的决定》，将金融控股公司设立相关管理措施增列入清单。新增准入事项“未获得许可或资质，不得超规模流转土地经营权”，补列个别符合清单定位且合法有效的措施。四是完善清单制度设计。对许可准入事项定义作出补充完善。衔接自然保护地体制改革进展，以及产业结构调整制度目录修订情况，对清单说明相应条款作出修正。 （姚 宗）

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