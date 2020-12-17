在线旅企三季度业绩亮眼 国内游"翻身仗" 提振消费市场

随着国内疫情防控进入常态化，三季度以来，国内旅游市场呈现回暖之势，在线旅企的业绩也随之向好。

近日，来自同程艺龙、携程、途牛等在线旅游企业的捷报频传，为寒冬带来一股暖流，令行业振奋。

11月23日，同程艺龙率先发布财报称，三季度，同程艺龙实现营收19.15亿元，环比增长59.5%；经调整净利润为3.73亿元，环比增长89.9%；经调整净利润率19.5%，恢复去年同期水平。

核心业务的增长带动同程艺龙盈利持续扩大。三季度，同程艺龙住宿预订服务实现营收6.85亿元，基本与去年同期的6.94亿元持平，环比增幅达78.1%；交通票务服务实现营收10.55亿元，环比增长45.4%。其中，汽车票业务量同比增长超过80%，国内机票票量同比增长超过20%。

在中国下沉市场的战略布局是其实现增长的重要因素。数据显示，截至2020年9月30日，同程艺龙居住在中国非一线城市的注册用户约占总注册用户的86.1%。三季度，同程艺龙在微信平台上的新增付费用户中约67.2%来自中国三线或以下城市，较去年同期也有所增加。而在交易层面，三季度，同程艺龙的酒店间夜量在低线城市实现了同比近30%的增长。

同样传来捷报的还有途牛旅游网。其于12月1日发布的财报显示，三季度，途牛净收入环比增加263%，净亏损较上季度大幅收窄，经营现金流转正，成交总额（GMV）环比增长超200%，定制游GMV环比增长超800%。

“疫情同时带来了机会和挑战，也加速了旅游产品和服务升级过程。随着国内旅游的复苏，三季度途牛的收入在逐步恢复。运营费用已连续第三个季度环比下降。经营现金流也开始转正。”途牛旅游网首席执行官于敦德说，在用户私人化、个性化、高品质的出游需求下，定制游产品成为度假产品最有力的增长点。同时，定制小团化趋势明显，3~4人的订单占比达46%，1~2人的订单占比16%。定制游热门目的地前十分别为：云南、海南、内蒙古、青海、广东、浙江、贵州、四川、西北连线、西藏。

12月2日，携程集团公布了截至2020年9月30日第三季度未经审计的财务业绩：三季度，携程各业务线全面实现环比大幅增长，并实现自疫情暴发以来首次单季度盈利。

财报显示，三季度，携程集团净营收为55亿元，环比增长73%，净利润达16亿元，若不计股权报酬费用，三季度营业利润为13亿元，经营性利润率达到24%，位列全球上市旅企第一。

与同程艺龙、途牛类似，国内业务成为驱动携程业绩强劲增长的核心引擎。携程集团首席执行官孙洁介绍道，三季度短途酒店预订量同比增长约20%，中高端酒店预订量也实现了两位数的增长。进入冬季后旅行季节性较弱，但四季度至今，携程国内机票和酒店预订持续保持正增长，其中，中高星酒店预订量同比增长两位数。

对此，携程集团联合创始人、董事局主席梁建章表示，“短期内，携程会以深耕国内作为战略基础，确保产品服务能抓住复苏趋势的机会；长期来看，国际市场仍然是我们增长的动力，这一点并没有被疫情所改变。我们将密切关注全球市场动态，确保携程的技术架构能灵活快速地应对国际变化。”

据透露，尽管海外疫情仍在持续，三季度，在海外本国旅行需求的推动下，携程旗下国际化品牌的流量已恢复到去年同期的70%。孙洁表示，“近期，新冠肺炎的疫苗和治疗方案的研发进展令人鼓舞。疫苗的全球推广对我们出境业务的进一步恢复至关重要。”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)