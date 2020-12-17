2463.8万元！海南自贸港首笔“国际运输船舶退税”业务办结

人民网北京12月17日电 （记者车柯蒙）记者从国家税务总局获悉，12月17日，一笔2463.8万元的船舶退税款在国家税务总局洋浦经济开发区税务局办结，并于2小时内到达企业账户。
这是全国首笔“国内建造并从事国际运输船舶退税”业务，标志着海南自贸港“国际运输船舶增值税退税”政策正式落地。
据了解，此次申报办理船舶退税的是海南中远海运能源运输有限公司，该企业购进的境内建造并将执行国际运输的船舶为10.99万吨级油轮“远兰湾”轮，近日在“中国洋浦港”登记，支付增值税额共计2463.8万元。
2020年6月，《海南自由贸易港建设总体方案》正式印发，提出在确保有效监管和风险可控的前提下， 对在“中国洋浦港”登记并从事国际运输的境内建造船舶给予出口退税。2020年9月，财政部、交通运输部、国家税务总局联合印发《关于海南自由贸易港国际运输船舶有关增值税政策的通知》，对在“中国洋浦港”登记并从事国际运输和港澳台运输业务的境内建造船舶，实行增值税退税政策。2020年12月，国家税务总局发布《国际运输船舶增值税退税管理办法》的公告，明确海南自贸港船舶退税具体操作事项。
为贯彻落实好海南自由贸易港“国际运输船舶增值税退税”政策，国家税务总局海南省税务局积极配合做好相关政策和管理办法的出台工作，指导国家税务总局洋浦经济开发区税务局做好船舶退税系统测试，辅导企业按照规定办理船舶退税备案和退税申请等相关工作，全力把此项惠企政策落实好。
国家税务总局海南省税务局相关负责人表示，随着该政策效应的持续显现，将进一步降低国内企业国际航运成本，推动“中国洋浦港”船籍港建设，助力航运企业开辟国际航线，提升海南自由贸易港运输来往自由便利水平。
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