财政部：“十三五”期间中央财政投入8779亿元支持生态保护修复

人民网北京12月17电 （记者任妍）今日上午，国新办举行新闻发布会。会上，财政部自然资源和生态环境司负责人凡科军介绍了中央财政对生态保护修复工作的支持情况和下一步的考量。凡科军表示，“十三五”期间，中央财政累计安排生态保护修复相关转移支付资金8779亿元，主要支持了以下几个方面的工作：

一是支持国家重点生态功能区等生态功能重要地区政府提高基本公共服务保障能力，引导地方政府加强生态环境的保护，推进生态文明建设。

二是支持山水林田湖草系统治理，启动实施山水林田湖草生态保护修复工程试点，在国家“两屏三带”生态安全战略地区开展25个试点项目，统筹自然生态各要素对自然生态系统进行整体保护、系统修复、综合治理。

三是支持海洋生态保护修复，开展“蓝色海湾”整治行动，支持打好渤海综合治理攻坚战，推进红树林保护修复，实施海岸带保护修复工程，改善海洋生态环境质量。

四是支持国家战略涵盖的京津冀周边、汾渭平原、长江经济带、黄河流域等这些重点地区开展了历史遗留废弃矿山环境修复治理。

五是深入推进大规模国土绿化行动，加强防沙治沙，扩大退耕还林还草，支持全面停止天然林商业性采伐，加快推进国有林区林场改革，落实天然林保护全覆盖政策。加强森林资源的管护，加强草原生态修复治理，强化湿地保护修复，构建以国家公园为主体的自然保护地体系，促进生物多样性的保护。

凡科军介绍，除了上述中央财政资金投入以外，还积极推动建立多元化的投入机制，比如设立国家绿色发展基金，按照市场化规则运作，首期募集资金885亿元，其中中央财政出资100亿元，重点支持长江经济带地区开展环境保护和污染防治、生态修复以及国土空间绿化、能源资源节约利用等绿色发展的领域。同时，还通过规范推广政府和社会资本的合作模式、政府购买服务、政府债券等多种方式，来撬动更多社会资本加大投入。

凡科军表示，下一步，财政部将深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，坚持事权与支出责任相匹配的原则，统筹推进山水林田湖草沙综合治理、系统治理、源头治理，整体推进海洋生态保护修复，大力推进国土绿化，健全完善多元化投入机制，积极引导社会资本投入到生态保护修复的领域，努力提升生态系统质量和稳定性，推动建设人与自然和谐共生的现代化，提供有力的财政保障。

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