原标题：浦发信用卡“暖冬”普惠攻略 点亮岁末精彩

今年的浦发信用卡，着实让人眼前一亮。不同于以往的玩法，今年的浦发信用卡“大变身”。

从“五五购物节”到“66夜生活节”，再到“中秋国庆888活动”，浦发信用卡系列爆点营销活动深度理解用户需求，积极融入消费场景，引发众多关注。

随着元旦和春节临近,辞旧迎新的气氛逐渐浓郁。作为一个值得信赖的品牌，在年末这样的关键消费节点，浦发信用卡也没有辜负广大用户的期待。12月，浦发信用卡拉开了年度压轴“暖冬好礼”的帷幕，与每一位持卡人约“惠”在冬季，传递出金融引领美好生活的品牌价值。

不难发现，今年以来，浦发银行信用卡紧紧围绕以客户为中心的理念，打造了一系列超值福利，为持卡人提供了衣食住行各方面切实有益的回馈，以实际行动践行普惠金融。

但信用卡产品营销具有一定的同质性，浦发信用卡是如何在同质化产品中实现出圈的？

多重系列主题刺激消费

据悉，作为浦发信用卡年度压轴的大型岁末回馈活动，打造了覆盖“衣食住行”的丰富活动内容，深度切入用户的消费场景，改变了以往单一模式的打法，精准捕捉各个消费场景的需求痛点，打造精彩纷呈、个性十足的差异化营销主题。

延续了今年以来多重系列主题刺激消费的特性，此次活动覆盖数十项优惠活动，过去一周推出的“暖冬好礼”为客户奉上9大好礼，引来众多围观，接下来的一周更有涵盖酒店银行、惠购商圈、小浦臻选等优惠活动，持续不断点燃岁末狂欢。

助力消费复苏是关键，从国家刺激经济的角度看，信用卡的存在刺激了社会整体经济的繁荣，无论是金融机构还是商家，都在大力度推进信用卡消费。

浦发信用卡以多种系列主题吸引用户参与，以拉新促活为活动主线，通过大型体系化营销活动制造市场热点话题，在塑造品牌形象与完善获客模式的同时，也是主动践行金融复苏经济的使命，用高质量的金融服务，惠及于民，振兴经济。

这些活动形式组合形成营销组合拳，也体现了积极响应政府号召，持续助力经济复苏的延续性，不断为刺激消费注入强心剂。

多场景互动并举触达客户

不同以往单一场景的整合营销，浦发信用卡这一次的“玩法”更加创新。活动时间持续两周，深度绑定用户的消费动态，为客户打造“真心”的优惠体系，“贴心”的使用体验，“暖心”的营销活动，“省心”的服务支持，也因此成为不少用户的首选品牌。

与用户“相约暖冬季”，更加体现了浦发信用卡以多元营销活动为载体，多场景互动触达用户的创新性。

比如以优惠福利享受“舌尖”上的美食。12月17日，持卡人只要通过小浦惠花的主题美食活动即可领取火锅、烤肉主题消费券，可在指定商户抵用。暖冬时节，冬至温暖自然不会少。12月21日，持卡人进入“小浦惠花冬至饺子节”活动页面可以优惠价格购买湾仔码头、西贝羊肉等冬日美食兑换权益，为冬至送上一份贴心。12月22日至12月25日期间，持卡人通过“小浦惠花星巴克时光”专区购买星巴克咖啡权益，可得28元减8元的星巴克小浦消费券一张，收获醇香咖啡体验。

同时，浦发信用卡为持卡人带来了优质的出行住宿体验。12月17日至31日，持卡人参与“酒店银行”-“寒冬季，暖岁末”活动预订酒店住宿或自助餐下午茶，可享单笔订单5折优惠。12月31日前，上海地区个人非营业性客车额度拍卖成交的持卡人，在满足放款条件后，不仅可获赠车牌分期手续费抵扣刷卡金388元，更可叠加获得228元刷卡金。

购物福利，亦是一种温暖的呈现。12月19日当天，小浦臻选会员持卡人在活动页面可以以会员专享优惠价购买美的等品牌指定精选商品。不仅如此，12月20日，持卡人通过惠购商圈活动页面可免费领取最高价值88元的无门槛或满减类“惠购商圈小浦消费券”，在购买全国百余家指定商圈的商户权益时抵扣使用。

更有代表暖冬之“幸”的红包锦鲤活动，12月23日，持卡人开红包可有机会获得最高价值88元的小浦消费券，幸运用户更可获得价值2021元的专属锦鲤礼包，预示开启新年好运。

此外，为了更好链接用户的精神层面追求，浦发信用卡新年开运主题卡也首发上市，可以说，手持浦发信用卡，不仅可做年末聚“惠”的仔，好运祝福也是连连追击。

某张姓客户提到，在中国素来重视的年末，浦发开运主题信用卡恰好满足了中国人对美好生活的向往情节。据悉，此卡的卡面为手绘漫画风格，针对健康平安、事业有成、招财纳福、喜结良缘、金榜题名等新年五运主题，分别设计一个主题版面，寓意很值得一赞。

想要真正与消费者玩在一起，就要充分理解他们所思所想，以精神共鸣满足客户需求，浦发信用卡此举着实用心。特殊的2020年即将过去，新的一年意味着更多祝福、慰藉和美好寄托，而新的一年也将成为大众抒发情感和寻求祝福祈愿的重要契机。

借势岁末回馈活动，浦发信用卡此举体现了对客户需求的深度洞察。不仅从物质上满足客户所需，更从精神层面与客户“对话”，为持卡人送上好运祝福，契合情感共鸣。对广大持卡人而言，确不失为年末值得认领的“好运”。

不得不说，浦发信用卡真的很“会”。

多节点为暖冬制定普惠攻略

实际上，这不是浦发信用卡第一次营销“出圈”。这已经是浦发信用卡今年第四度引爆信用卡圈，打造现象级普惠盛宴。之所以这一次引爆范围更广，与此次年末营销活动层次分明不无关系。

从12月10日到12月23日期间，日日享受优惠，不同时间节点的优惠活动不同，让用户体验环环相扣。

从营销设计，到优惠分发，从“暖冬好礼”，再到“小浦暖冬气象”，每一步都是精心策划的结果。在银行信用卡界，出圈营销的探索创新可圈可点的并不多，此次浦发信用卡的年末回馈活动算是一个。

“出圈”几乎是当代对产品营销的最高褒奖，作为信用卡行业的领跑者，成为“有温度”的信用卡也是浦发信用卡近年来的努力目标之一。

普惠是金融在这个时代中最重要的社会功能之一，对金融机构而言，普惠金融意味着力度更大、范围更广的客群拓展。浦发信用卡此次连续两周的年末回馈，正是践行普惠金融，用贴心金融服务为客户带来暖冬陪伴的实际举措。无论是活动辐射范围还是持续时间，都体现出浦发信用卡深入消费生态场景，以客户为中心，打造普惠盛宴的决心。也让我们看到，浦发信用卡增添出普惠金融的暖色调，相信升温不止在冬日，也期待浦发信用卡带来的更多精彩。

(责编：毕磊、夏晓伦)