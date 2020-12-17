孔雀城推进线上营销 探索模式变革

眼下，房地产行业的传统营销方式已在悄然变化。线上营销已逐步成为房企营销的重要方式，不少房企也纷纷投身其中。

有业内人士表示，如何进行线上营销和获客，如何把流量优势转化为变现能力，将成为企业未来的核心能力之一。

以孔雀城为例，今年以来，孔雀城开启营销变革的新模式，着力推进线上卖房，主要分为三个阶段：一是解决流量承接的终端；二是解决多元流量平台的铺设；三是结合房源将线上店铺的资源整合和玩法进行深度开发。

成立线上销售专项组织 提升流量承接的效率

实现成交是线上营销的最终目标。目前，孔雀城已梳理形成体系化线上销售拓客模式，成立线上销售专项组织。同时，针对线上销售不同阶段的特点，实施相应的具体措施。

第一阶段重点任务主要围绕“推+收”模式，进行直播预热宣传，营造良好消费氛围。

9月30日，由孔雀城集团、京东房产联手推出持续6小时的“雀悦抢房节 放假黄金周”主题直播，实现线上抢房放价，优惠促销。直播内共计完成10个项目，累计观看量289万，下单802张，旗舰店粉丝上涨9.7万，实现130套成交。

9月28日至10月18日，孔雀城再启动安居客、房天下两大房产垂直类平台“王牌顾问挑战赛”，利用一线销售人员承载线上流量的习惯，实现服务质量的提高，并以王牌顾问赛进行主题曝光，流量导入至业务员端口，进行流量曝光到转化的闭环，累计实现1755组，成交60套。

尝试创新营销策略 实现多元化平台流量变现

注重前期的宣传和推广，才能够更好的吸引消费者，而创新多元化的营销策略是第二阶段重点任务的关键。

双11期间孔雀城在全国50余城推出了“好房双11”等多场主题活动。据介绍，得益于公司推出“多点开花”+“拉长周期”模式：一方面开始在线上营销的玩法上进行持续创新。利用不同流量平台的特点，进行流量获取的玩法尝试；另一方面将双十一单节点大促拉长周期，发动线上流量转化，同步进行多点布局，进行热点及垂直平台流量转化。

一是直播卖房，采用“引流+收客+再引流”的方式，从天猫好房乐居旗舰店“好房双十一，百亿大补贴”热点进行主题启动，通过凤凰快手平台、房天下9大区域联播PK，定向收客的功能用好，将各平台的特点用足，累计直播观看人数突破1500万，累计线索3500组。

二是店铺卖房，采用“探索增粉+补贴”的方式，以曝光及礼品的方式存留粉丝线索并再次转化，以购房专属补贴模式打造店铺特质，期间获得线索1100组，增粉20万，成交90套。同时天猫好房乐居旗舰店上架，房天下官方旗舰店上架，进行多平台布局。拉长促销周期，发动线上流量转化。将“双十一”节点从单点拉长，将促销分为两个阶段进行转化，实现收益增长。

开发线上营销模式 探索平台流量组合新打法

从流量到转化是线上销售的关键点也是痛点。结合房源线上营销创新，孔雀城积极探索平台流量组合新打法，聚焦流量放大、缩短周期等问题。

据了解，孔雀城主要利用线上平台流量组合工具，定向曝光+平台主题+流量工具。在今年双十二期间，孔雀城天猫官方旗舰店上架，孔雀城成为天猫好房华北区首个战略合作品牌房企。

如今，线上营销竞争持续升级，各房企进行公域平台引流，实现私域流量转化，搭建引流营销矩阵已经成为房企线上营销的必需。

在此基础上，孔雀城相关负责人介绍说，公司重视每个关键节点对目标消费者的影响，从线上直播、垂直类平台活动、店铺等，多方面加大推广力度，达成企业品牌价值的输出，培育消费者潜在购买力，从而直接或间接的完成消费者转化。

(责编：许维娜、毕磊)