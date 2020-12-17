助力计算人才培养 宁夏布局信息产业发展新未来

12月16日，“鲲鹏展翅，共赢计算新时代” 2020宁夏鲲鹏产业生态峰会，在宁夏中卫市召开。本届峰会由宁夏自治区工业与信息化厅、中卫市人民政府主办，中卫市大数据管理局、宁夏信息产业协会、华为技术有限公司、四川华鲲振宇智能科技有限责任公司、拓维信息系统股份有限公司联合承办。

在本次峰会上，宁夏大学、北方民族大学等本地高等院校与自治区教育厅、华为进行了“宁夏鲲鹏人才培养战略合作”签约，借此合作共同探索鲲鹏人才培养新模式、加速宁夏信息产业人才培养，为宁夏数字经济发展提注入动力。

宁夏鲲鹏人才培养战略合作签约

培育人才沃土 为新基建注入发展新动力

在今年4月份召开的宁夏自治区“十四五”规划编制和当前项目谋划工作会议上，强调牢牢抓住国家启动“新基建”项目重大机遇，主动融入国家发展战略，立足当前、着眼长远布局项目，加强联系、密切沟通争取项目，精准调度、跟踪落实建设项目，推动形成更多精准有效投资，促进经济运行平稳健康。在新基建发展过程中，对于人才的能力提出了更高的要求，硬件、软件、数据、智能都离不开人的参与和协作，亟需培养一批能够服务新基建的数字化人才。2019年云天大会上，中卫市人民政府成功与西北工业大学、北方民族大学等单位签署项目合作协议。为学术研究开辟广阔天地，为区域经济、人才、社会发展奠定基础。

合作签约后，将打通宁夏政、企与高校之间的生态屏障，三方联合共同打造全新的人才培育平台。高校课程将以宁夏特色产业为典型案例，以市场、经济和产业发展诉求为导向，全面展开面向鲲鹏、昇腾的教学师资培训，推出全新的课程体系，提供联合课程开发教学、课外实践活动、认证考试、技术沙龙等多方面内容。未来，还将计划发布超过二十门系列化的鲲鹏、昇腾高校专业教材，让鲲鹏、昇腾成为计算机、软件工程、信息化专业与人工智能等高校理工科专业的必备技能。通过产业界和高校的密切合作，产教融合协同育人，实现以合作研发等方式加速探索鲲鹏人才培养的新模式，培养符合企业需求的高素质人才。同时推动与计算、大数据等产业融合的新型学科建设、推动产学研相结合的教育模式成熟，培养真正适应数字经济时代发展的复合型、信息化人才。

此外，合作双方还将建立机制，进行研发对接，培养鲲鹏计算产业所需的软硬件工程师等各类人才，为鲲鹏产业生态建设注入动能。

鲲鹏展翅 构建创新性人才竞争力

在数字化经济发展的浪潮中，人才竞争逐渐成为宁夏“数字经济”发展的关键。华为技术有限公司鲲鹏计算副总裁张立鹏在会上表示，创新驱动产业发展，产业发展聚集人才，而人才又激发创新，引领产业持续发展。人才发展是产业发展的基础，发展计算产业，一直把人才发展作为重中之重。鲲鹏计算产业在宁夏的落地与发展，将带动宁夏人才结构转型。在宁夏打造鲲鹏计算产业链集群的同时，还将集聚高新科技人才，培养符合数字经济发展建设需要的人才，吸引更多人才回流并引进一批具有产业经验的高层次科技人才，发挥宁夏企业、高校、科研院所、产业联盟、园区、中介服务机构作用，为宁夏经济发展提供强有力的智力支撑和人才支撑。

精尖技术人才的入注，将带动社会经济结构转型升级，宁夏传统制造业、旅游业等将转型为数字化、自动化作业。而电子信息技术、大数据、计算等新兴产业则将加速规模化崛起，工业园区集群化发展。宁夏鲲鹏人才培养战略合作落地，将为宁夏数字经济发展提供优质的人才养分。

在数字化经济发展的浪潮中，宁夏抓住人才培养、人才结构优化这把“钥匙”，持续推进鲲鹏产业生态建设，助力自治区未来数字经济发展和产业升级。（乔雪峰）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)